Selectionerul Angliei, dispus sa renunte definitiv la 25% din salariul sau

Australianul este cel mai bine platit antrenor din lume si in martie a acceptat o reducere temporara de 25% a salariului sau, cifrat la 750.000 lire sterline, asa cum au facut conducatorii RFU, in frunte cu presedintele Bill Sweeney.RFU a dezvaluit in aceasta saptamana ca veniturile sale se vor diminua cu 100 milioane lire sterline pentru anul viitor si planuieste 139 de concedieri.''Nu cred ca este un gest maret al meu. Mi s-a cerut s-o fac si am inteles situatia. Uneori trebuie sa faci sacrificii. Sacrificiul pe care il fac eu personal comparativ cu al celorlalti din sport si din societate este neglijabil. Este o vreme dificila pentru sport si trebuie sa ne adaptam la asta, ca parte a provocarii cu care se confrunta toata lumea in acest moment'', a declarat Jones, care a dezvaluit ca a lucrat trei luni fara salariu la o scoala in dificultati financiare, inainte de a deveni una dintre cele mai prestigioase din Sydney.In noiembrie, Anglia ar fi trebuit sa joace cu Noua Zeelanda, Australia, Argentina si Tonga, dar aceste meciuri sunt incerte si ar putea fi inlocuite de dueluri cu echipe din Europa. XV-le Trandafirului mai are de jucat si in Turneul celor Sase Natiuni, amanat din cauza pandemiei de coronavirus, in care o victorie cu Italia, la Roma, i-ar putea securiza titlul.