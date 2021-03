Magnus Carlsen, nr.1 mondial in clasamentul FIDE pentru a 117-a oara consecutiv. Pe ce loc se afla singurul roman din top 100

Cel mai bine clasat GM din Romania este Constantin Lupulescu, cu un punctaj de 2656, pe pozitia 87. Acesta este singurul roman din top 100. Lista de rating FIDE din martie 2021 il plaseaza pe Magnus Carlsen (2847) in fruntea clasamentului pentru a 117-a oara de la prima sa aparitie ca numarul unu in ianuarie 2010. A fost nr. 1 pentru un total de 128 de luni, deoarece la inceput listele nu au fost publicate lunar, in timp ce din iulie 2011, tanarul de 30 de ani a fost cel mai bine cotat jucator de sah din lume pe 111 clasamente consecutive, ceea ce inseamna ca poate sarbatori 10 ani daca ramane numarul 1 pana in iulie.Tata Steel Chess Masters a fost printre putinele evenimente care s-au numarat in lista de evaluare FIDE din martie 2021, care a fost publicata luni. Castigatorii ratingului Jorden van Foreest (+30 la 2701) si Andrey Esipenko (+24 la 2701) sunt noi inscrieri in clubul 2700, in timp ce locul dezamagitor al 6-lea al lui Magnus Carlsen l-a facut sa scada cu 15 puncte la 2847, reducand diferenta fata de Fabiano Caruana, care este acum cu 27 de puncte in urma la 2820.Cu toate acestea, norvegianul a avut un inceput dezamagitor pana in 2021 cu un socant loc 6 in turneul din Wijk aan Zee dupa noua remize si o infrangere in fata tanarului rus Andrey Esipenko. Rezultatul, in ceea ce considera ca este evenimentul sau preferat, a fost cel mai rau de cand a terminat pe locul 13 la varsta de 16 ani in 2007. Performanta l-a determinat sa scada 15 puncte de rating la 2847 pe lista din martie, la 35 de puncte in urma "recordului mondial" din 2882 a ajuns in 2014 si a egalat in 2019.