Turneul candidatilor se reia luni cu doua meciuri cruciale pentru desemnarea contracandidatului lui Magnus Carlsen LIVE VIDEO

In runda a opta de luni vor avea loc partidele: Caruana - Vachier-Lagrave, Hao Wang - Liren Ding, Nepomniasci - Giri si Alekseenko - Grisciuk. Meciurile incep la ora 14.00, ora Romaniei.Rusul Ian Nepomniasci si francezul Maxime Vachier-Lagrave ocupa primul loc cu cate 4,5 puncte, urmati de rusul Aleksandr Grisciuk, olandezul Anish Giri, astfel ca partidele Caruana -MVL si Nepomniasci - Giri pot deveni esentiale in desemnarea castigatorului."Din punct de vedere medical si organizatoric totul este pregatit pentru reluarea competitiei", a declarat Dvorkovici intr-o conferinta de presa organizata de ziarul rus Rossiiskaia Gazeta."Ultima data tot personalul, care era de aproximativ 50 de persoane, s-a plimbat cu masti. Acesta a fost chiar inceputul pandemiei si parea ostil. In plus, au incercat sa ne oblige sa facem controale medicale de doua ori pe zi. De-a lungul anului m-am obisnuit deja cu situatia, asa ca, daca va fi din nou o poveste similara, voi putea sa ma descurc. Principalul lucru este ca pot juca fara masca", a declarat pentru Chess24 campionul rus, Aleksandr Grisciuk.Cei opt participanti si membrii echipelor lor vor trebuie sa prezinte un test anti-COVID-19 negativ, efectuat cu 72 ore inainte de prima zi a turneului, al carui castigator il va infrunta pe campionul mondial en titre, norvegianul Magnus Carlsen, in luna noiembrie Temperatura jucatorilor si oficialilor va fi controlat de la distanta, pentru a nu invada intimitatea participantilor. Purtarea mastii de protectie in timpul partidelor, traditionala strangere de mana de la inceputul partidei vor fi la discretia jucatorilor.La partide va fi acceptat un numar limitat de spectatori, care sunt vaccinati sau au un test PCR negativ si care vor pastra distanta sociala.Turneul Candidatilor a fost suspendat pe 25 martie 2020, dupa disputarea rundei a saptea. In acel moment, in clasament, rusul Ian Nepomniasci si francezul Maxime Vachier-Lagrave ocupau primul loc cu cate 4,5 puncte, urmati de rusul Aleksandr Grisciuk, olandezul Anish Giri, chinezul Hao Wang, americanul Fabiano Caruano, toti cu cate 3,5 puncte, rusul Kirill Alekseenko si chinezul Liren Ding, cu cate 2,5 puncte.