Retragere de ultima ora din viata sportiva a unei mari campioane olimpice

Campioana olimpica din Austria Anna Fenninger-Veith si-a anuntat retragerea la doar 30 de ani. Anuntul a fost facut chiar de ea, printr-un anunt pe o retea de socializare: "Sunt gata pentru urmatorul capitol. Inima si mintea imi spun ca este timpul sa fac ceva nou. Si asa am decis sa ma retrag din cursele de schi", puncta Anna, care mai adauga ca este gata de noi si noi provocari."Visurile mele pentru viitor s-au schimbat in ultimii ani, de aceea vreau sa-mi inchei cariera in schi", a mai declarat aceasta, intr-un interviu pentru postul austriac de televiziune ORF, citat de AFP.Veith a cucerit aurul in proba de Super-G din cadrul JO 2014 de la Sochi, Rusia. La aceeasi editie a obtinut argintul la slalom urias, iar patru ani mai tarziu, la JO 2018 de la Pyeongchang, tot argint si tot la Super-G. La editia din Coreea de Sud, a pierdut medalia de aur pentru o singura sutime de secunda, in dauna sportivei cehe Ester Ledecka, specialista in probele de snowboard.In vastul sau palmares mai figureaza trei medalii de aur la CM, in 2011 (combinata), 2015 (Super-G si slalom urias), dar si doua Globuri de Cristal in Cupa Mondiala, in 2014 si 2015. Aici se poate lauda cu 15 victorii de etapa si 45 de clasari pe podium.D.A.