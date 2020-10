Una dintre cele mai mari sportive din istorie si-a aratat celulita. "Burta mi se revarsa. Fara botox, fara silicoane. Sunt suta la suta naturala"

"Sunt o persoana normala si uneori ma mai aplec, burta mi se revarsa, celulita se vede pe fund, sau nu am cu ce sa umplu suficient partea de sus a costumului de baie... Dar mereu imi amintesc cum acest corp m-a ajutat sa realizez lucruri incredibile in viata si sunt mandra de cat de puternica sunt.Chiar daca sunt sportiva, am parte de comentarii dure si de povesti in presa care imi fac praf corpul si recunosc ca uneori ma doare asta.Nu am dimensiuni perfecte si e absolut in regula pentru mine. Un singur lucru va pot garanta tuturor: ca niciodata nu imi prelucrez pozele cu Photoshop si sunt mandra ca nu am avut niciodata nicio operatie estetica sau de orice fel.Fara botox, fara silicoane, fara corecturi mici. Pur si simplu nimic. Sunt suta la suta naturala si sunt suta la suta Lindsey", a scris fosta campioana mondiala la ski pe retelele de socializare.SURSA Foto: Instagram / lindseyvonnLindsey Vonn este una dintre cele mai mari schioare din istorie. Americanca a castigat aurul olimpic si de doua ori a fost campioana mondiala in proba de schi alpin.SURSA Foto: Instagram / lindseyvonn