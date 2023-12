Ana Maria Popescu obtine argintul la Campionatele Mondiale de scrima

Ana Maria Popescu a obtinut argintul in cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Wuxi din China, dupa ce a pierdut finala in fata Marei Navvaria din Italia.

A fost o finala pierduta cu 13-9 de catre sportiva noastra in varsta de 33 de ani.

Prima parte a fost una dominata de romanca, care a terminat primele 3 minute cu un avans minim insa, 3-2, ducandu-se apoi si la 4-2 in debutul partii secunde.

A fost momentul in care italianca si-a ridicat nivelul, a facut 7-6 si apoi a tot inceput sa conduca pe tabela, pana la final.

La 10-8, Popescu a avut un moment in care putea reveni, a facut o tusa de 9-10, dar aici s-a terminat totul.

Popescu, fosta Branza, ramane fara titlul de campioana mondiala individuala in palmares, are insa 2 medalii de aur cu echipa, este multipla campioana europeana si recent campioana olimpica la Rio 2016 cu echipa, singurul aur atunci al delegatiei noastre.

Desfasurarea intalnirii:

Final de meci, 13-9, Navarria devine campioana mondiala, Ana Popescu obtine un argint pretios!

16.32: 11-9 si din pacate doar 33 de secunde ramase..

16.31: 9-10, mai este 1 minut si 27 de secunde!

16.29: Navarria face 10-8 si pare favorita la aur.

16.29: 8-9, e tusa dubla acum..

16.28: Incepe mai bine Mara, este 8-7, sunt foarte multe emotii acum pe plansa..

A doua repriza se termina cu un scor egal, 7-7, mai sunt 3 minute care vor decide campioana mondiala si medaliata cu aur!!

16.25: Conduce pentru prima data in meci Navarria, 7-6.

16.24: 6-6, egaleaza situatia sportiva din Italia.

16.23: 5-3, tusa dubla acum, Ana e calma, e stapana pe situatie, e in control.

16.22: 4-2 Ana, se duce in premiera la 2 tuse avans.

Se termina prima parte, primele 3 minute asadar, 3-2 pentru Ana Maria Popescu, care a condus tot timpul jocul.

16.18: 2-1 Ana, e la timona acestei finale.

16.16: Inceput bun pentru Ana, 1-0, trebuie sa fie foarte atenta in fata agilei Navarria.

Incepe finala, mult succes Anei!

16.12: Incep emotiile pentru noi, cele doua sportive sunt prezentate si intra acum pe plansa!

15.50: S-a anuntat ora exacta a finalei, Popescu, 33 de ani, va da piept cu Navarria la ora 16.10.

15.46: Va fi prima finala Mondiala individuala din cariera Anei.

15.41: Puteti citi mai jos cronica completa a intalnirii:

Ana Maria Popescu se califica dramatic in finala Campionatului Mondial, dupa o tusa in ultima secunda

Victorie dramatica a Anei Popescu, 14-13, cu o tusa venita cand pe ceas mai erau 92 de miimi de secunda, fabulos, avem cel putin medalia de argint, Popescu va juca finala cu Navarri tot duminica.

15.29: Ana Popescu face 13-13 de la 11-13 cu 4 secunde inainte de final!

15.27: 11 egal si mai avem 1 minut si 3 secunde pe ceas.

15.26: 10-9 Popescu, mai sunt mai putin de 2 minute pe ceas, cat de aproape este Ana!

Se termina partea secunda, avem 8-7, mai avem de rezistat inca 3 minute in ultima repriza a acestei semifinale.

15.22: 8-7, conduce Ana pe finalul partii secunde.

15.21: 7-7, semifinala e foarte stransa!

15.19: 6-5, doua puncte la rand facute de sportiva din America de Nord.

15.18: 5-4 Ana, conduce pentru prima data in joc sportiva noastra.

Prima parte a jocului se termina egal, 3-3, a reusit o ultima tusa pe final Ana.

15.15: 3-2 pentru Hurley, ramane cu un mic avantaj sportiva din SUA.

15.14: 2-1 pentru americanca, inceput echilibrat de meci, nimeni nu risca.

Incepe semifinala!

15.10: Ana Maria si Hurley intra pe plansa, ne pregatim de marea lupta!

15.08: Navarria castiga cu 15-8 si ea va fi oponenta Ana Mariei Popescu, daca aceasta va castiga semifinala sa cu Hurley.

15.05: Se joaca acum prima semifinala, intre Navarria din Italia si Staehli din Elvetia, conduce cu 8-3 sportiva din Peninsula.

14.12: Partida LIVE o puteti urmari si pe acest link.

*asaltul incepe la ora 15.10

Este o semifinala importanta pentru Ana Maria, care a acumulat in cariera sa 6 medalii la Campionatele Mondiale, dintre care 2 de aur, ultima in 2011 alaturi de echipa care avea sa triumfe si la JO 2016 de la Rio, in singurul aur pe care Romania l-a bifat atunci.

Pana acum, Popescu a avut un parcurs perfect in China, cu 4 victorii in 4 meciuri, iar toata povestea o puteti citi mai jos:

Ana Maria Popescu si-a asigurat o medalie la Campionatul Mondial de scrima. Cand va lupta pentru finala

Chiar daca va pierde partida cu Hurley, Popescu are asigurata medalia de bronz.

Campionatele Mondiale de scrima nu sunt televizate in Romania.