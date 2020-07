Ana Maria Popescu, pentru a patra oara castigatorea Cupei Mondiale la spada

Romanca a terminat prima in clasament, cu 176.000 de puncte, fiind urmata pe podium de brazilianca Nathalie Moellhausen (157.000 de puncte) si de chinezoaica Sun Yiwen (149.000).Ana Maria Popescu a mai triumfat de trei ori in aceasta competitie, in 2007-2008, 2008-2009 si 2012-2013.Cu aceste patru titluri, Ana Maria Popescu devine cea mai titrata spadasina din istoria Cupei Mondiale, depasindu-le pe frantuzoaica Laura Flessel si pe Emese Szasz-Kovacs (din Ungaria), ambele cu cite trei victorii finale.