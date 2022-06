Dinamo a castigat Cupa Campionilor Europeni cu un sportiv de la... Steaua!

Echipa masculina de sabie seniori a clubului Dinamo a castigat, luni, Cupa Campionilor Europeni. In componenta lotului dinamovist s-a aflat un sportiv de la... Steaua!

"Ros-albii", pregatiti de fostul campion olimpic Mihai Covaliu, s-au impus in turneul final de la Godolo, Ungaria.

Dinamo a invins in semifinale formatia franceza Pau, scor 45-38, in timp ce finala a fost castigata in fata maghiarilor de la Vasas Budapesta, scor 45-43.

"Este un rezultat excelent pentru clubul Dinamo, care nu a castigat pentru prima data acest trofeu. Faptul ca am castigat Cupa Campionilor in compania unor echipe puternice demonstreaza ca avem viitor in acest sport", a declarat Mihai Covaliu, potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima.

Echipa celor de la Dinamo a fost formata din Tiberiu Dolniceanu, Iulian Teodosiu, Ciprian Galatanu si Alin Badea. Interesat este faptul ca Badea evolueaza la Steaua, el fiind imprumutat rivalilor din Stefan cel Mare pentru turneul final al Cupei Campionilor Europeni.

M.D.

