19 luptatori de sumo din Japonia, testati pozitiv cu COVID-19 inaintea unui turneu important

Aceste cazuri au fost detectate dupa ce un luptator care prezenta simptome a fost declarat pozitiv la coronavirus, saptamana trecuta, obligandu-i pe responsabilii clubului de sumo Tamanoi din capitala Japoniei sa testeze 32 de persoane care au intrat in contact cu el.Dintre cei 19 luptatori infectati cu Covid-19, 12 au fost spitalizati, iar ceilalti 7 au fost plasati in carantina, fiind asimptomatici.JSA a anuntat ca niciun membru al acestei echipe nu va participa la turneul care va debuta duminica la Tokyo si care va dura doua saptamani.Acest nou focar de coronavirus a aparut intr-un moment in care Japonia a relaxat restrictiile sanitare, in conditiile diminuarii numarului de cazuri zilnice de infectare, incepand de luna trecuta.