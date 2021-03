5 lucruri interesante despre cazinourile online

Primul cazinou online a aparut in 1994

Cel mai mare castig a fost de 21 MILIOANE de dolari

Cripto-monedele incep sa isi faca un renume in aceasta industrie

Nu poti numara cartile la blackjack online

Bonusurile conteaza

Desi internetul pare ca ne-a fost alaturi dintotdeauna, nu toate lucrurile au migrat la fel de usor in acest spatiu. Este stiut faptul ca primul cazinou online a aparut in anul 1994 si ca acest lucru se leaga de un nume de dezvoltator de software extrem de cunoscut intre jucatori, Microgaming. La exact 100 de ani de la lansarea primului slot intr-un cazinou terestru, compania Microgaming isi ia in serios rolul de vizionar si risca operand primul cazinou in online.Meritul este cu atat mai mare cu cat acest lucru se realizeaza in acelasi an in care compania se infiinteaza, dovedind in acest fel gandirea avangardista care de altfel a si propulsat-o pe podiumul celor mai buni din acest domeniu. Premiile obtinute la toate organismele de marca din iGaming, numarul mare de jocuri pe care pariorii le pot intalni in ofertele tuturor cazinourilor online din lume dar si castigurile pe care compania le-a "bagat" in buzunarele jucatorilor nu fac decat sa intregeasca succesul de care Microgaming se bucura.Tot de numele companiei Microgaming se leaga si cel mai mare castig inregistrat pana acum in mediul virtual. Este vorba mai precis de 21,7 MILIOANE de dolari, un castig impresionant obtinut unde altundeva, decat pe o platforma care opereaza jocuri marca Microgaming. Castigul in sine a fost obtinut in cadrul unui jackpot progresiv cu care compania surprinde de fiecare data si care este marca inconfundabila a companiei. Nu se cunoaste numele castigatorului, acesta dorind sa ramana in anonimat, insa se stie cu certitudine ca miza cu care acesta a fost adjudecat s-a ridicat la valoarea de 0,75 Dolari.Desi recordul nu a fost inca depasit, exista un numar mare de jucatori care se pot lauda cu faptul ca au castigat jackpoturi cu adevarat impresionante, cele mai cunoscute fiind cele oferite de sloturile Mega Moolah sau de Mega Fortune. Cel mai aproape de recordul inregistrat de aproape 22 de MILIOANE de dolari s-a aflat un norocos englez, pe nume Jonathan Heywood, care a reusit sa isi adjudece jackpotul progresiv de 13,2 MILIOANE de lire sterline in numai 25 de minute de cand intrase efectiv online.Se pare ca un nou trend se impune si in lumea industriei jocurilor de noroc, in ceea ce priveste modalitatile de plata acceptate. Daca un jucator este deja familiarizat cu depunerile si retragerile de bani prin intermediul unui transfer bancar, a unui card de credit sau a portofelelor electronice de tip Skrill sau Neteller o noua metoda isi face loc incet dar sigur in iGaming, cripto-moneda. Desi la aparitia Bitcoin-ului toata lumea era sceptica, iata ca acum aceasta piata face tranzactii de peste 500 de MILIARDE de dolari. O cripto-moneda este un ban digital, iar acest fapt le permite existenta numai in spatiul virtual, fara a fi recunoscuta ca moneda distincta a unui stat. Acest lucru insa nu o impiedica de a fi transformata in bani reali, in orice valuta cunoscuta, prin intermediul unui Wallet, care ii da posibilitatea de a fi tranzactionata ca orice alta moneda. Se pare ca in sfera cazinourilor online aceasta idee a prins, existand la acest moment cateva astfel de platforme care accepta ca instrument de plata cripto-monede.O multime de filme cu aceasta tema au facut deliciul cinefililor de-a lungul vremii si au fost cu siguranta inspirate din realitate. Acest lucru se putea insa aplica numai in cazinourile terestre unde intervine factorul uman, dealerul. Mediul online nu presupune decat un RNG (Random Number Generator) care este setat sa afiseze cartile de blackjack intr-un mod aleatoriu, si care nu permite aplicarea nici unei numaratori. In cazinourile de demult, un jucator stia ca foloseste un numar definit de pachete de carti de joc, prin urmare putea avea o imagine a cartilor iesite pe masa de joc dar mai ales asupra celor care nu erau inca distribuite. De aici si posibilitatea unui jucator inzestrat cu o minte ascutita de a realiza castiguri la acest joc. Numararea cartilor se practica si in prezent, insa, daca esti prins ca folosesti o asemenea tehnica, esti susceptibil de pedeapsa cu puscaria. In mediul online nici nu se pune problema ca ai putea face acest lucru, jocul de blackjack fiind guvernat ca toate celelalte de catre un cip care se bazeaza pe principiul RNG Cazinourile online au crescut in popularitate prin oferta lor impresionanta si prin bonusurile pe care fiecare jucator le asteapta cu atata nerabdare. Este adevarat ca un cazinou online atrage prin siguranta pe care o ofera jucatorilor, prin metodele de plata moderne pe care le adopta. Totusi, pentru jucatori, posibilitatea de a-si incerca norocul cu banii oferiti de cazinou este adesea factorul determinant in alegerea unui site unde vor deveni ulterior clienti. Asa cum se cunoaste, bonusurile pot fi de mai multe feluri:care se acorda o singura data unui jucator dupa parcurgerea etapei de verificare, cunoscuta sub abrevierea de KYC. Acesta necesita obligativitatea jucatorului de a depune o anumita suma de bani, care este dublata daca nu chiar triplata de cazino si totalul, astfel rezultat poate fi folosit imediat la jocse adauga si ele acestui bonus de client nou sau pot face obiectul unui cadou cu ocazia unor promotii pe care platforma le organizeaza constant dar care se pot folosi numai la sloturile selectionate de platforma online, primite de asemenea de jucatori cu ocazia aniversarii zilelor de nastere ale acestora, sume de bani care nu sunt impunatoare, dar care se pot folosi pentru a accesa orice joc din oferta site-ului. Incep de la 50 de RON si ajung uneori sa depaseasca sute de RONI, in functie de generozitatea siteului care le promoveazaDesi primul cazinou online a aparut in anul 1994, popularitatea de care se bucura in ziua de astazi a intervenit numai in urma progresului tehnologic inregistrat de umanitate. Cu un singur click, avand la dispozitie o multime de instrumente electronice de acces, jocurile favorite sunt acum la indemana oricarui om. Castigurile mari care se pot inregistra in cazinourile online, multitudinea de modalitati de plata puse la dispozitie dar si lipsa unui program de functionare explica succesul de care aceste site-uri se bucura si justifica popularitatea tot mai mare a acestora intre jucatori.