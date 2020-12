Pustiul care a lasat America si castiga medalii pentru Romania. S-a mutat in tara natala a parintilor

Nascut in Tennessee din mama balerina si tata fost gimnast, Nicolas practica acest sport de la 8 ani si vorbeste la perfectie limba romana.Si-a dorit foarte mult sa ajunga la Campionatele Europene din acest an, care initial erau programate pentru luna mai, si pentru asta trebuia sa isi castige locul in echipa nationala.La primul concurs la care a participat dupa pandemie, Campionatele Nationale, Nicholas a castigat 5 medalii, trei de argint si doua de bronz si si-a asigurat biletul de participare la Campionatele Europene de la Mersin, din Turcia, pe care din pacate pentru el, le-a ratat. Asta pentru ca la ultima testare inainte de plecare a fost depistat pozitiv cu coronavirus.Baiatul are si un idol in sportul pe care il practica de la 3 ani, un gimnast japonez, castigator a 7 medalii olimpice. "Kohei Uchimura, e un gimnast japonez si imi place de el mult", spune Nicholas Tarca."Imi place si in Romania, dar mi-e dor de America. Vreau sa intru la colegiu, sa fac acolo gimnastica, dar si studiile", adauga el in ceea ce priveste viitorul.Citeste si: VIDEO Gestul obscen cu care cel mai bogat pilot din Formula 1 si-a distrus cariera. Fotomodelul care i-a sucit mintile