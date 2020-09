Accident grav la Raliul Iasiului. Masina lui Simone Tempestini s-a rasturnat si a luat foc

La o viteza ridicata, Tempestini a pierdut controlul masinii, care a facut cateva tumbe in aer, inainte de a se opri, moment in care au izbucnit si cateva flacari, care au fost stinse insa la timp.De mentionat faptul ca cei doi se aflau la bordul unui autovehicul foarte scump, un exemplar evaluat la aproximativ 300.000 de euro. Simone Tempestini a castigat de fiecare data in ultimii trei ani aceasta competitie si anul acesta era favorit.Intr-o interventie la Digi24.ro, Titi Aur, multiplu campion national la raliuri, a vorbit despre motivele care duc la astfel de greseli in timpul unei curse."Este proba cioca-boca de la Iasi, am parcurs-o si eu. Raliul Iasiului este foarte frumos, foarte spectaculos, si este o zona in care masina ajunge putin peste 200 de kilometri la ora. Urmeaza o zona in care trebuie sa franezi. De fiecare data pilotii asta fac, incearca sa franeze la limita, cat mai tarziu. Cateodata la limita inseamna si putin peste limita. Este un risc asumat. La raliuri, in motosport, ne asumam acest risc. Masinile sunt foarte bine securizate, au acele scaune speciale, pilotii, in afara de centurile in 6 puncte au casca si dispozitiv care iti mentine capul si gatul ca sa nu patesti nimic. Aceste rasturnari sunt spectaculoase, dar sunt periculoase, pentru ca atunci cand masina se opreste brusc intr-un pom sau un zid, o stanca, riscul este foarte mare.Echipajul Simone Tempestini-Sergiu Itu este echipajul cel mai valoros al Romaniei. Ei sunt pe langa cei mai buni in Romania, sunt si foarte buni in campionatul mondial. Este un echipaj foarte valoros.Toti pilotii au avut parte si de iesiri in decor pentru ca asta se intampla la curse. Incercam sa fim la limita si cateodata se mai greseste", a declarat Titi Aur la Digi24.