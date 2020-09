FOTO Accident spectaculos in Transilvania Rally. Ambii piloti au ajuns la spital. Diagnosticul medicilor

Conform news.ro, cei doi au fost trasportati la Unitatea de Primiri Urgente Cluj-Napoca."De la Unitatea de Primiri a Urgentelor Cluj-Napoca am fost informati ca: in urma investigatiilor medicale reiese ca pilotul Eugen Caragui nu are nici o fractura si nici un organ intern afectat in urma iesirii in decor. A suferit, totusi, o lovitura puternica care i-a provocat o fisura la o vertebra. Va avea nevoie de o perioada de repaus, dar se va reface fara urmari. Copilotul Robert Fus nu a suferit nicio leziune", au anuntat organizatorii.Proba Speciala 6 Floresti 2 a fost anulata. Competitia s-a reluat cu PS7 Dangau 2.