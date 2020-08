Actuala echipa a lui Bayern e mai puternica decat cea din 2013, crede Neuer

"Diferenta fata de 2013 este ca acum avem mai multi jucatori dintre cei mai buni la toate nivelurile, pe cand atunci am castigat cu mai putini jucatori de top", a spus Neuer, unul dintre cei patru supravietuitori ai campaniei glorioase din 2013, alaturi de Jerome Boateng, David Alaba si Thomas Muller.Robert Lewandowski, atacantul bavarezilor, cel mai bun marcator al actualei editii a competitiei (15 goluri), a pierdut finala din 2013 in tricoul Borussiei Dortmund."Avem o clasa de jucatori dincolo de cei 18 membri ai echipei, este fantastic ce jucatori avem", a continuat campionul mondial din 2014, care i-a mentionat pe Philippe Coutinho si Thiago Alcantara. Potrivit presei, acestia ar urma sa fie titulari in finala.Castigatoare a Bundesligii si a Cupei Germaniei, Bayern abordeaza finala europeana dupa o serie de 21 de victorii, o performanta pe care Neuer o atribuie in parte antrenorului Hansi Flick, ce a trecut in zece luni de la statutul de interimar la cel de posibil autor al celei de-a doua triple din istoria clubului."Ceea ce il deosebeste este abordarea calma si echilibrata si munca sa cu echipa de antrenori. Intotdeauna suntem bine pregatiti si avem un plan. Nu poti urma decat o singura filosofie. El o stabileste si noi o punem in practica", a comentat capitanul nationalei Germaniei, in varsta de 34 de ani.