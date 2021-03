Secretul unei campioane: nu se desparte de cruciulita si de iconitele din husa de paleta. Romanca e si fotomodel

Adina a fost premianta si la scoala

Pandemia a facut-o sa isi reorganizeze viata

Are sute de medalii castigate

E tanara, frumoasa si talentata. Pana la 21 de ani, Adina Diaconu, cea mai buna jucatoare de tenis de masa din noua generatie , a castigat sute de medalii si are in palmares 17 titluri de campioana europeana.Sportiva isi aminteste de inceputurile ei in tenisul de masa si nu ii vine sa creada ca pana la aceasta varsta a reusit asemenea performante."Mama e profesoara de sport si ea m-a dus la tenis sa fac miscare. La inceput chiar voiam sa ma las pentru ca vedeam ca nu am nici o treaba cu acest sport, dar usor, usor, au aparut medaliile si acest lucru m-a motivat foarte mult. Chiar de la prima mea participare la un campionat european am obtinut medalia de aur, iar dupa aceasta medalie am zis ca trebuie sa aspir la mai mult", spune Adina Diaconu, componenta a echipei nationale de tenis de masa."Pana in clasa a 8-a am mers foarte bine si cu scoala, chiar la examenul din clasa a 8-a am obtinut nota 10 la matematica. Daca nu as fi facut sport, as fi continuat cu scoala mult mai bine, dar la un moment dat a trebuit sa aleg pentru ca nu puteam sa continui cu amandoua si am preferat sportul", recunoaste Adina.Pe unde merge, Adina are cu ea o cruciulita si cateva iconite pe care le tine intr-un loc special. "Sunt credincioasa, am mereu o cruciulita, o iconita cu mine in husa de paleta", adezvaluit tanara jucatoare.De cativa ani, ea nu se desparte nici de cateva bratari despre care spune ca ii aduc noroc "Cred ca e pe psihic, daca nu le am, nu pot sa joc. Si mai am si un prosop roz pe care il iau cu mine peste tot", a completat AdinaDin dragoste pentru sportul care i-a adus atatea satisfactii, Adina a facut multe sacrificii, printre care si acela de a trai de mica departe de parintii sai. Ea locuieste in Franta si joaca pentru Metz, iar in Romania este legitimata la CSM Slatina."Usor, usor am reusit sa ma acomodez cu ideea cum ca nu mai avem multa viata personala, am reusit sa imi restrang totul la antrenamente si odihna. In Franta, regulile sunt foarte aspre: dupa ora 18.00 nu mai ai voie sa iesi afara, nu prea fac mare lucru. Ma bucur ca pot sa imi continui antrenamentele", a povestit Adina Diaconu.Frumusetea Adinei nu a trecut neobservata. Sportiva a realizat o sedinta foto pentru catalogul sponsorului oficial al brandului de echipament pe care il imbraca. "Am aparut in catalog chiar dupa castigarea celui de-al doisprezecelea titlul european la juniori si acest lucru mi-a dat si mai multa incredere", a precizat compatrioata noastra.Pana la 21 de ani, Adina are in palmares sute de medalii si trofee castigate in competitiile interne si internationale la toate categoriile de varsta la care a participat: juniori, cadeti, tineret si senioare. Are 15 titluri de campioana europeana, la juniori, cadeti si tineret si doua titluri cu echipa Romaniei de senioare. Este campioana mondiala in proba de dublu fete, alaturi de Andreea Dragoman si mai detine o medalie de bronz in proba de simplu.Anul acesta, Adina va merge la Tokyo, impreuna cu echipa nationala feminina, la Jocurile Olimpice. Pe plan intern, printre altele are doua titluri de campioana nationala, in proba de dublu, alaturi de Irina Ciobanu, si un titlul de campioana nationala la simplu.Citeste si: