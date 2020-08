Adrian Mutu: Ma bucura atitudinea baietilor, vom da totul pentru a ne califica la EURO-2021

"A fost un stagiu de pregatire foarte util, am avut posibilitatea de a lucra cu jucatorii, de a ne cunoaste. Doresc sa le multumesc tuturor cluburilor care ne-au oferit jucatorii pentru aceasta actiune, ma bucur ca am gasit sustinere.In acelasi timp, am inteles si situatia cluburilor care au dorit sa pastreze jucatorii. Baietii s-au comportat exemplar, au dat totul la antrenamente si stiu ca nu le-a fost usor, au avut o perioada extrem de incarcata in ultimul timp, au jucat si din trei in trei zile.Cu toate ca a fost un meci de pregatire, au tratat partida cu seriozitate maxima! Rezultatul nu este important, ceea ce m-a bucurat a fost atitudinea lor. Avem o generatie buna, niste copii talentati si trebuie sa avem grija de ei pentru ca pot creste mult valoric.Suntem cu totii foarte motivati sa ne calificam din nou la EURO 2021 si vom da totul pentru a realiza acest lucru. Am avut emotii la primul meci pe banca echipei nationale si abia astept sa ascult din nou imnul de la nivelul gazonului. Nu exista onoare mai mare decat aceea de a lupta pentru Romania!", a declarat Mutu.In perioada 4-6 august, echipa nationala Under 21 a efectuat un mini-cantonament la Centrul National de Fotbal de la Buftea. Acesta s-a incheiat cu un meci de pregatire, la Mogosoaia, in compania formatiei Farul Constanta, meci pe care tricolorii l-au castigat cu 6-0. Golurile au fost reusite de Chindris, Costache, Ganea si Cimpanu, ultimii doi cu cate doua reusite.