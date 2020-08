Agentia Mondiala Antidoping: Sanctiuni reduse pentru sportivii testati pozitiv la droguri recreationale

In acest moment, un sportiv testat pozitiv la astfel de droguri poate fi suspendat pana la doi ani, sanctiune pe care WADA o va reduce de anul viitor, dupa modificarile pe care le-a adus Codului mondial antidoping.Astfel, un control pozitiv "in afara unei competitii"' la un produs "care nu are legatura cu imbunatatirea performantei", va aduce pe viitor o suspendare de trei luni, care ar putea fi redusa chiar la o singura luna, daca "sportivul efectueaza un program de tratament (adica o cura de dezintoxicare) aprobat de organizatia antidoping".Noul Cod mondial antidoping al WADA a fost aprobat in noiembrie 2019, dupa doi ani de consultari.