Viata si activitatea lui Michael Jordan, in cea mai completa carte romaneasca dedicata starului american

Air Majesty organizata in 23 de capitole si completata cu ilustratii color de la momentele de referinta ale carierei starului american a vazut lumina tiparului dupa sute de meciuri vizionate si mii de articole citite.Cartea are si un caracter interactiv, prin includerea a 42 de coduri QR, care, scanate cu telefonul mobil, care duc direct la evenimentele care l-au avut ca protagonist pe Michael Jordan."Daca ar fi sa aleg primii trei atleti din baschet , Michael ar fi unul dintre ei. Cred ca este cel mai atletic jucator pe care l-am vazut. Daca-i iau in discutie pe cei care dispun de cele mai multe calitati si abilitati din baschet, e prezent. Daca e vorba de cei mai competitivi, cu siguranta Mike e intre ei. Deci, luand in calcul aceste categorii, pentru mine, este cel mai bun pe care l-am vazut jucand", descrie autorul un fragment din cartea Air Majesty."Despre Michael Jordan s-a spus ca joaca baschet mai bine decat oricine altcineva a facut vreodata orice, pe lume, iar eu am incercat sa surprind in carte, pe suprafata unui teren de sute de pagini, meciul unei biografii care a facut spectacol sau, as spune, chiar spectacolul culturii sportive", a explicat Emil Hossu-Longin, comentator sportiv la Televiziunea Romana, cu o experienta de peste 20 de ani.