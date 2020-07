Alex Pullin, dublu campion mondial la snowboard cross, a murit inecat in timp ce pescuia

Pullin pescuia cu harponul in largul Palm Beach, in apropiere de Sydney, in momentul in care s-a inecat. El a fost gasit miercuri dimineata, pe un recif artificial. Barbatului i s-au aplicat timp de 45 de minute manevre de resuscitare inainte de a fi declarat decedat.Alex Pullin a fost purtatorul de drapel al Australiei la Jocurile Olimpice de iarna de la Soci, in 2014, si a castigat titlul mondial la snowboard cross in 2011 si 2013.