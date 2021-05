Transfer de senzatie pentru sportul romanesc. O pustoaica de 17 ani a semnat cu o forta a Europei

Alexia Carutasu ar fi semnat inca de luna trecuta un contract valabil pe un sezon, fiind anuntata oficial acum de gruparea Galatasaray, care a numit-o "crema voleiului romanesc".Fiica fostilor internationali la baschet Andreea si Virgil Carutasu, Alexia are deja in palmares, la doar 17 ani, castigarea Challenge Cup in acest sezon, cu echipa Yesilyurt, care a dispus in ultimul act al competitiei de Volei Alba Blaj.Nascuta in 2003, voleibalista a debutat la CSM Bucuresti , iar din 2019 se afla in Turcia, unde a jucat mai intai la Vakifbank Istanbul, care a imprumutat-o apoi la Sistem9 Yesilyurt.In 2020, Alexia Carutasu a fost desemnata cea mai buna jucatoare de catre Federatia Romana de Volei.