FOTO Cea mai frumoasa maratonista din Romania e studenta la New York. Tanara viseaza la o medalie olimpica de aur

Ambitioasa si perseverenta, Alexia priveste spre trecutul sportului romanesc pentru inspiratie si pentru a-si gasi repere, dar ramane orientata intotdeauna spre viitor, visand la o medalie de aur la Jocurile Olimpice in proba de maraton Dar visul ei nu se opreste aici. Bursiera la o universitate de top din Statele Unite, romanca vrea, de asemenea, sa obtina licenta in managementul afacerilor.Castigatoare cu echipa U20 a Romaniei a titlului mondial la alergare montana, Alexia a fost atunci revelatia intrecerii, ratand cu doar 2 secunde podiumul la individual. A fost totusi suficient ca sa atraga atentia mai multor antrenori americani care si-ar fi dorit-o in echipele lor."Pentru mine toate medaliile sunt importante, dar cumva ar fi gresit sa spun ca nu conteaza mai mult Campionatele Mondiale din 2017. In primul an de montan, in 2016, venisem pe locul 31, deci foarte slab si in 2017 nu am avut neaparat asteptari. Mi-as fi dorit un loc in primele 15, dar nu am vrut sa pun presiune pe mine si am decis sa ma concentrez pe modul in care eu alerg si pe modul in care ma simt in timpul cursei. Si, surprinzator am ratat locul trei la doua secunde si pe langa asta am castigat titlul cu echipa", a afirmat sportiva pentru AGERPRES.Sportul este o "mostenire de familie", parintii sai fiind fosti alergatori pe distante lungi, dar la inceput a fost atrasa de inot , disciplina pe care a abandonat-o ulterior de dragul atletismului."Eu am inceput initial cu inotul, pentru ca parintii nu au vrut sa puna presiune pe mine si au vrut sa fac sport de placere. Undeva prin scoala generala, cred ca prin clasa a sasea, am decis sa renunt la inot. Nu pot sa spun ca mi-a facut neaparat o placere deosebita, dar simteam ca este ceva natural. Si, undeva in 2016, mama mi-a spus ca trebuie sa mergem la un concurs, ca va trebui sa lipsesc de la scoala. Si am ajuns fara sa stiu la selectia pentru Cupa Mondiala de juniori, de alergare montana. Eram panicata pentru ca nu mai alergasem in viata mea montan si l-am sunat pe tata si l-am intrebat ce sa fac, cum sa alerg. Tin minte ca mi-a spus sa fac ce pot mai bine, dar sa ma concentrez sa nu cad. Am ajuns sa castig cursa, am ajuns la Cupa Mondiala de juniori, la Europene, la Balcaniada", a declarat atleta.Studenta in anul al doilea la University Buffalo SUNY din statul New York, la administrarea afacerilor, Alexia Hecico a fost ajutata chiar de primul ei mare succes in atletism sa ajunga sa studieze in Statele Unite. Si nu oricum, ci cu o bursa integrala: "Eu am o bursa totala pe atletism. Asta inseamna ca imi acopera toate costurile, adica scoala, cazare, masa, carti, asigurare medicala. Si asta dupa rezultatul de la Mondialele din 2017, cand am pierdut locul trei la doua secunde, fiind intrecuta pe ultimii 50 de metri de o sportiva a echipei Statelor Unite. Am mers sa o felicit pe ea si pe antrenorii pentru ca mi se parea extraordinar ceea ce au facut si am inceput sa discut cu unul dintre antrenori. I-am spus ca mi-ar placea sa vin sa studiez in State, ca mi se pare o oportunitate extraordinara. Am pastrat legatura si mi-a sugerat anumite facultati".Acum oscileaza intre probele de 5.000 si 10.000 de metri, dar, pe termen lung, isi doreste sa treaca la maraton, pentru ca idolul sau este campioana olimpica de la Beijing, Constantina Dita : "Cu siguranta, idolul meu este Constantina Dita. Am citit in 2018, inainte de Europene, cartea "Inimi la Beijing", si pur si simplu povestea ei si cum a reusit sa castige maratonul de la Jocurile Olimpice m-au facut sa realizez ca, indiferent daca lumea iti ofera sau nu iti ofera vreo sansa, daca tu crezi in tine cu adevarat, poti sa realizezi orice. Pe distanta lunga cred ca este cea mai mare atleta a Romaniei. Si daca e sa luam toate distantele, evident trebuie sa le mentionam si pe Gabriela Szabo , si pe Maricica Puica, sunt prea multe nume pe care nu le poti omite".Cand vine vorba despre visurile sale, Alexia devine brusc emotionata pentru ca isi da seama ca nu este singura care face sacrificii pentru a le indeplini."Evident sa castig medalia de aur la Jocurile Olimpice la proba de maraton este visul meu. Si nu pentru ca mi-as dori sa fiu a doua Constantina Dita, mi-as dori sa fiu prima Alexia Hecico. Dar mai am de terminat facultatea, pentru ca asta este cel mai important pentru mine acum, mai am doi ani, sa zicem ca poate undeva in sase ani o sa incep si eu pregatirea pentru maraton. Cred ca in 2028 ar fi foarte bine. Mi-ar placea sa alerg pentru Romania totusi, pentru ca vreau sa demonstrez ca se poate si sa demonstrez ca mai avem sportivi. Mi-ar placea ca in urmatorii 20 de ani sa am cel putin o medalie de aur la Jocurile Olimpice, mi-ar placea sa am o carte publicata si sa fiu eu fericita, sa stiu ca am dat inapoi tot ceea ce mi s-a oferit. Cumva sa ii multumesc mamei ca m-a ajutat si tuturor celor care au fost alaturi de mine pe parcursul carierei si mi-au spus "Alexia, tu poti sa faci ceva", spune tanara sportiva, vizibil emotionata.