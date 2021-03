"Nu am depasit conditia de nationala de mall si namol". Declaratie socanta a unui presedinte de federatie

"Din pacate nu am reusit sa ne depasim conditia de nationala de 'mall si namol' (prietenii stiu de ce) si sa castigam in Georgia. Pot sa ma declar multumit ca jucatorii tineri au avut un meci din care sper ca au invatat multe. Repet ce am spus si dupa esecul cu Rusia, nationala trebuie incurajata pana la final. Mai ales ca aceasta calificare se joaca pe durata a 10 partide. Momentan suntem pe locul secund si cred ca am aratat progres de la meci la meci. Schimbul de generatii este un proces care dureaza si care nu poate fi facut peste noapte. Trebuie sa avem grija de jucatorii tineri si vom avea si rezultate pozitive", a scris Petrache pe pagina sa de Facebook El a expus si cateva elemente din "modelul gerogian", pe care l-a intalnit in deplasarea de duminica: "Cateva consideratii dupa vizita in Georgia. Am intalnit la ei o caracteristica a miscarii sportive care, din pacate, in Romania este tot mai rara. Solidaritatea. Si faptul ca sportul a fost si este un ambasador important. Poate cel mai important. Nationala de rugby , care este cumva liderul in materie de sport, sustine si promoveaza Grand Slamul de Judo, dar si nationala de fotbal. Guvernul a inteles toate beneficiile pe care sportul le aduce si a facut din el o prioritate nationala.Indiferent ca m-am intalnit cu sefi de stat sau premieri, de diverse culori politice, de-a lungul timpului, toti aveau aceeasi idee. Sportul este prioritate. Planurile lor de dezvoltare ale rugbyului? 15 baze noi de rugby si un nou stadion National de Rugby. Acestea se adauga la cele 130 de milioane de lari (53 milioane de dolari) pe care Guvernul si sistemul privat le-au investit in baze din Georgia in ultimii 12 ani".Rugby Europe Championship 2021 conteaza pentru calificarea la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Conform regulamentului, primele doua echipe din grupa se califica direct la turneul final, iar ocupanta locului trei va disputa un baraj.Romania a pierdut la 6 martie, in deplasare, prima sa partida in cadrul noii editii a REC in fata Rusiei, scor 13-18. In etapa a doua, la 13 martie, Romania s-a impus in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27, la Lisabona. Sambata trecuta, ''stejarii'' au invins Spania cu 22-16, la Bucuresti.In ultima partida din Rugby Europe Championship 2021, Romania va intalni Belgia sau Olanda (3-4 iulie, acasa).