Cea mai buna gimnasta din Europa, Ana Maria Barbosu, este campioana si la scoala: "Seara, dupa cina, imi fac temele"

Pentru prima data in istorie, loturile nationale de gimnastica de juniori (artistica fete, baieti si aerobica) au efectuat un stagiu de pregatire comun, iar locul ales a fost complexul de la Cheile Gradistei.Printre cei 54 de sportivi s-a aflat si Ana Maria Barbosu, campioana europeana la toate cele patru aparate, la individual compus, dar si cu echipa Romaniei, la competitia din Turcia.Pustoaica are programul plin in fiecare zi: pe langa cele doua antrenamente, fizic si in sala de gimnastica, mai petrece 4-5 ore in fata laptopului, pentru ca nu vrea sa lipseasca nici o zi de la scoala, mai ales ca este in clasa a opta."Profesorii sunt intelegatori, dar incearca sa ne ofere o baza solida de cunostinte, chiar daca facem sport de performanta. Scoala online nu este la fel ca cea normala, preferam sa merg fizic la scoala, dar oricum este, trebuie sa fiu atenta la ore, sa retin tot, pentru ca nu am asa mult timp dupa cursuri sa aprofundez si trebuie sa ma pregatesc cum trebuie pentru examenul de final de an", spune Ana Maria Barbosu, multipla campioana europeana de juniori la gimnastica."Seara, dupa cina, imi iau caietele si fac temele, inainte de stingere. Scoala si temele sunt un fel de relaxare fizica si doar un fel de incordare mentala. Materia mea preferata e fizica, nu mi se pare grea, imi place foarte mult. Sunt anumite notiuni care ma ajuta si in sala, cum ar fi unghiurile de la geometrie", a completat sportiva.Antrenorii loturilor nationale sunt preocupati de educatia sportivilor si le sprijina pentru a trece cu bine peste aceasta perioada incarcata pentru ei."Noi dorim ca acesti copii sa faca si scoala si sa nu avem probleme din acest punct de vedere. Spre norocul nostru, avem copii foarte buni, inteligenti, care se descurca foarte bine si la scoala", afirma Lucian Sandu, antrenor coordonator al lotului national de gimnastica junioare.Comitetul Olimpic Sportiv Roman sustine financiar pregatirea Centrelor Nationale Olimpice Pentru Juniori de la Deva si Constanta (gimnastica artistica fete) si Resita (artistica baieti), contribuind la asigurarea celor mai bune conditii de pregatire si motivare a sportivilor pentru obtinerea celor mai bune rezultate.In varsta de 14 ani, Ana face parte din programul "Tara, tara vrem campioane" (care beneficiaza de sprijin suplimentar din partea Fundatiei Casa Campionilor - Mariana Bitang si Octavian Bellu), prin parteneriatul cu OMV Multipla campioana este din Focsani si este legitimata la Clubul Sportiv Scolar din localitate. 2020 a fost un an fenomenal pentru tanara sportiva, la nivel de performante. In noiembrie, la Campionatele Nationale de la Ploiesti, Ana a cucerit nu mai putin de noua medalii de aur si una de bronz. In decembrie, la Europenele de la Mersin a atras toate privirile si a intrecut toate asteptarile, urcand pe prima treapta a podiumului in toate probele . Ana Maria Barbosu a fost prima la sol, barna, sarituri , paralele si individual compus, adjudecandu-si si cel mai pretios trofeu cu echipa Romaniei.Ana Maria Barbosu a fost numita sportiva anului 2020 in judetul Vrancea, in cadrul unui eveniment organizat de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vrancea.