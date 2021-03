Cine i-a locul locul Anei Maria Brinza in patul conjugal, cand a fost plecata in Kazahstan

Pentru Ana Maria va fi a cincea prezenta la Jocurile Olimpice. Spadasina a cucerit medalia de aur la Rio 2016 si pe cea de argint la Beijing 2008. Campioana mondiala a mai participat la Atena 2004 si Londra 2012.La revenirea din Kazahstan, acolo unde a avut loc concursul de calificare, Ana Maria a avut parte de o surpriza. A povestit cu umor chiar ea intr-o postare pe facebook:"Cand pleci de acasa o saptamana si lasi baietii singuri...Duras - In apararea mea... pot sa spun asa "cine pleaca la plimbare, pierde locul de onoare"Hai, Branzico, in cosulet dormi disearaP.S. bucura-te, cutulusule, nici n-ai idee ce surpriza iti pregatesc"Ana Maria Popescu (36 ani) s-a casatorit in 2015 cu poloistul Pavel Popescu (34 ani), dupa o relatie de trei ani. Cei doi isi doresc sa aiba copii, insa dupa incheierea activitatii competitionale. Pana atunci, copilul lor este Duras, un superb exemplar de Labrador negru.Citeste si: