Campioana olimpica Ana-Maria Popescu s-a vaccinat anti-Covid: "E cadou de 8 Martie". Spadasina n-a vrut sa fie intepata in mana stanga

La iesirea din centrul de vaccinare, scrimera a declarat ca doza primita a fost primul cadou de 8 martie."Vaccinul asta este primul cadou de 8 martie. Si, trebuie sa recunosc, sunt putin mai linistita. N-a durut vaccinul, pana la urma meseria mea este sa intep oamenii si sa nu ma las intepata. Pana la urma azi nu am avut incotro, dar o sa-mi iau revansa pentru ca imediat voi pleca in cantonament la Craiova pentru o saptamana de pregatire", a spus ea. Ana-Maria Popescu a explicat ca si-a protejat bratul stang, cel cu care tine spada. "Vaccinul l-am facut in mana dreapta. Mana dreapta este victima, absolut, este mana de bataie, ca sa spun asa. Urmeaza si prima competitie internationala oficiala pentru mine dupa un an de pauza. Voi merge in Rusia. Si avand prima doza din vaccin o sa stau ceva mai linistita. Si imi va fi teama doar de adversara din fata mea, nu si de faptul ca ma pot imbolnavi. Bineinteles, nu ai garantii. Nu ne ofera nimeni garantia nici ca luam medalii, nici ca nu ne vom infecta, dar datoria noastra este sa tinem cont de reguli in continuare", a mentionat spadasina.Intrebata daca ar trebui sa existe un pasaport de vaccinare pentru sportivii care participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Ana-Maria Popescu a raspuns: "Nu ma consider in masura sa spun daca ar trebui sa existe sau nu. Eu stiu ce am ales eu pentru mine (n.r.- sa se vaccineze). Fiecare va alege ce ii dicteaza constiinta si ce crede ca e mai bine pentru el. Sa nu uitam, vaccinul nu este obligatoriu, dar toate masurile sunt obligatorii. Purtam masca in continuare, ne spalam pe maini si pastram distanta. Dar nu consider ca sunt in masura sa dau sfaturi. Poate dupa ce ma las de scrima ma apuc de medicina si atunci sa pot oferi sfaturi. Insa eu pentru mine asta am ales si sunt foarte fericita. Mi-am asteptat cu nerabdare randul. Acum sunt putin mai linistita".Membrii loturilor nationale si ai loturilor olimpice sunt inclusi in etapa a doua de vaccinare, prin decizia Guvernului Romaniei.Scrimera Ana-Maria Popescu, medaliata cu aur cu echipa de spada la JO de la Rio de Janeiro, este una dintre sperantele Romaniei la castigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an.Dupa interventia chirurgicala la genunchiul drept suferita la sfarsitul lunii mai a anului trecut, scrimera si-a reluat pregatirile la inceputul lunii septembrie. In 24 februarie 2021, ea a castigat primul sau concurs oficial dupa accidentare, campionatul national la spada, la individual.Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in intervalul 23 iulie - 8 august 2021. Programate initial in perioada 24 iulie - 9 august 2020, JO de la Tokyo au fost amanate din cauza pandemiei de coronavirus.In varsta de 36 de ani, Ana-Maria Popescu (CSA Steaua Bucuresti) ocupa locul 1 in clasamentul mondial FIE la spada si e castigatoarea trofeului Cupei Mondiale 2019-2020. A fost a patra oara in cariera cand castiga trofeul, o premiera la nivel mondial. Declarata cea mai buna spadasina a lumii in sezonul trecut, Ana-Maria Popescu detine cel mai bogat palmares din spada romaneasca si este una dintre cele mai titrate scrimere "tricolore" din toate timpurile: Jocurile Olimpice - 2 medalii (1 de aur, 1 de argint), Campionatele Mondiale - 7 medalii (2 de aur, 2 de argint, 3 de bronz), Campionatele Europene - 13 medalii (7 de aur, 4 de argint, 2 de bronz).