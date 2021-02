Cine e Ana Porgras, gimnasta campioana mondiala care a intrat in lupta la "Survivor". A facut furori din prima zi

Considerata una dintre marile sperante ale gimnasticii romanesti, Ana Porgras a fost nevoita sa se retraga din sportul profesionist la numai 18 ani, din cauza unei accidentari . Pana atunci, Ana si-a trecut in palmares medalia de aur la barna la Mondialul din 2010 si inca un bronz, la paralele, la competitia similara din 2009.Ana Porgras a acceptat acum provocarea postului Kanal D de a se alatura reality-show-ului "Survivor", emisiune filmata in Republica Dominicana. "Cred ca voi face fata. Am foarte multa rabdare cu oamenii in viata de zi cu zi, am capacitatea de a-i asculta, de a-i intelege. Imi este frica sa nu ma accidentez pe trasee, incerc sa analizez care este cea mai buna abordare a lor", a spus Ana Porgras pentru Kanal D.Inca din prima zi, Ana Porgras, care face parte din echipa "Faimosilor" a atras atentia asupra ei prin apropierea de Zanni, cei doi fiind surprinsi extrem de apropiati, semn ca intre ei e mai mult decat o simpla prietenie.Citeste si: