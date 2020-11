Medalie de argint pentru Romania la Europeanul de judo. Andreea Chitu a trecut de putin pe langa al doilea sau titlu continental

Chitu si Giuffrida s-au intalnit pana acum de 13 ori, romanca avand cinci victorii, in timp ce italianca s-a impus joi pentru a opta oara. Giuffrida a castigat ultimele cinci dueluri cu Chitu.Chitu, vicecampioana mondiala in 2014 si 2015, a invins-o in optimi pe belgianca Amber Ryheul, in sferturi a trecut de rusoaica Natalia Kuziutina, vicecampioana mondiala anul trecut, iar in semifinale a dispus de spaniola Ana Perez Box.Medaliile de bronz au fost obtinute de belgianca Charline van Snick si de spaniola Estrella Lopez Sheriff.Andreea Chitu (32 ani) a castigat titlul european in 2012, la Celiabinsk, iar in 2015 a luat medalia de aur la Jocurile Europene, care a contat si ca titlu continental.Tot la categoria 52 kg, Alexandra Pop a pierdut in primul tur in fata polonezei Karolina Pienkowska, invinsa apoi de Giuffrida.In competitia masculin, la 66 kg, romanul de origine rusa Petr Zhukov a fost invins in primul tur de spaniolul Alberto Gaitero Martin, in timp ce Lucian Bors-Dumitrescu a trecut in primul tur de olandezul Ivo Verhorstert, dar a cedat in optimi in fata georgianului Vaja Margvelasvili.Romania participa cu 13 judoka la Europenele de la Praga, opt la masculin si cinci la feminin. Vineri si sambata vor evolua Alexandru Raicu, Adrian Sulca (ambii la cat. 73 kg), Marcel Cercea (cat. 81 kg), Alex Cret (cat. 90 kg), Eduard Serban (cat. 100 kg), Luca Kunszabo (cat. +100 kg), respectiv Stefania Adelina Dobre, Florentina Ivanescu (ambele la cat. 63 kg) si Serafima Moscalu (cat. 70 kg).La competitie s-au inscris 345 de judoka din 40 de tari, 209 la masculin si 136 la feminin.Citeste si: Ciprian Marica a facut praf nationala lui Radoi si nu-l iarta pe Denis Alibec: "E cu nadragii jos"