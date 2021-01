A aparut fileul anti- Covid 19

Inventia ii apartine antrenorului de juniori de la Trentino, Matteo Zingaro, care a vrut sa faca ceva pentru a-si apara mai mult sportivii de coronavirus. Inventia lui este simpla. Fileul nu mai e din plasa, ci dintr-un plastic transparent si reciclabil, care are rolul de a preveni transmiterea virusului de la o echipa la alta in timpul meciurilor sau antrenamentelor.Impreuna cu doi oameni de afaceri, Paller Teloni si Gruppo Giovanardi, tehnicianul a inceput si productia pentru doritorii din Italia si, pentru ca avea nevoie si de reclama, Simone Giannelli si coechipierii sai i-au sarit in ajutor, facand un antrenament la noul fileu."Ideea acestui fileu a venit din nevoile specifice de care ne-am lovit zi de zi. Acelea de a da sportivilor oportunitatea de a reveni pe teren in ciuda pericolelor pandemiei. Cu acest tip de fileu, riscul infectarii directe este eliminat. Mai mult, este un produs care poate fi dezinfectat foarte usor. Sper sa poata fi folosit in curand chiar si in meciurile oficiale", a declarat antrenorul - inventator Zingaro.Citeste si: