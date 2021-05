O fosta campioana olimpica la Los Angeles 1984 e noua sefa a FR de Atletism

La alegerile organizate in cadrul Romexpo, care au durat peste 8 ore si jumatate, au candidat pentru functia de presedinte al FRA fosta campioana olimpica la maraton Constantina Dita , campioana olimpica la saritura in lungime Anisoara Cusmir-Stanciu, presedintele in exercitiu Florin Florea si fostul presedinte al institutiei, Sorin Matei.In primul tur de scrutin, Anisoara Cusmir a obtinut 74 de voturi, Florin Florea, 64, Sorin Matei, 54 si Constantina Dita, 41.Cine sunt vicepresedinti la FRAPentru cele 4 functii de vicepresedinte au fost alesi Nicoleta Grasu (137 de voturi), Virgil Preda (115), Cristina Man (104) si Cristian Dragomir (76).Pentru functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Atletism au candidat Traian Badea, Silviu Casandra, Cristian Eugen Dragomir, Nicoleta Grasu, Ingrid Vasilica Istrate, Maria Cristina Man, Oana Manuela Pantelimon, Virgil Preda si Neculai Curta.Anisoara Cusmir, campioana olimpica la Los AngelesIn varsta de 58 de ani, Anisoara Cusmir-Stanciu este o fosta campioana olimpica la saritura in lungime, la Los Angeles, in 1984.Ti-am pregatit un documentar pentru ca atunci cand vei fi milionar sa stii ce iaht sa-ti cumperi.Hai sa vezi Iahturi de lux, azi de la 21:55, numai pe Digi Life. Hai in Digi Online!Maestru emerit al sportului, Anisoara Cusmir-Stanciu a primit Ordinul National pentru Merit, in grad de ofiter, in anul 2000. Ea a activat ca antrenor in cadrul sectiei de atletism a CSA Steaua si a coordonat lotul olimpic de atletism la JO din 2016 de la Rio de Janeiro.La Adunarea Generala a Federatiei Romane de Atletism au participat 234 de membri, din 249 cu drept de vot.Agerpres