Anton Petrea: Castigarea Cupei Romaniei ar salva un pic acest sezon

"Suntem in fata unui meci important pentru noi, ar salva un pic din acest sezon. Trebuie sa fim concentrati suta la suta si sa dam totul pe teren. Vom incerca sa ne impunem jocul si sa facem suporterii fericiti. Imi pare rau ca nu putem beneficia de aportul lor la stadion, ar fi fost o atmosfera frumoasa, sunt sigur ca ne vor sustine din fata televizoarelor si sper ca la final sa le facem o bucurie prin castigarea trofeului. E un moment inedit, un moment important pentru mine (n.r. - debutul pe banca FCSB la un meci cu trofeul pe masa). Sper ca va fi ok, e un sentiment placut si o bucurie sa fiu aici si asta ma motiveaza si incerc sa le transmit jucatorilor tot ce este pozitiv pentru a castiga acest meci. E un moment important pentru noi, trofeul ar conta enorm atat pentru moral, pentru toata lumea, pentru club, cat si pentru viitor. Consider ca aceste trofeu ar deschide mult mai mult portile unui joc cat mai constant si cat mai bun pe viitor, am capata mai multa incredere, jucatorii au nevoie de asta, sunt jucatori tineri carora le lipseste experienta si miza meciurilor importante. Ne facusem un program, luand in calcul si meciul cu CFR si de atunci s-a intamplat ce s-a intamplat si a trebuit sa schimbam din mers programul. Nu stiu daca e un avantaj, dar am avut posibilitatea sa cunosc mai bine jucatorii sa vad mai bine starea de spirit de aici si sa vedem unde avem de lucrat. Pentru mine a fost ok faptul ca nu s-a jucat, am avut posibilitatea sa-mi dau seama de mai multe lucruri in privinta jucatorilor nostri", a declarat Petrea, intr-o conferinta de presa.Atacantul Florin Tanase a spus ca actualul play-off al Ligii I este cel mai slab de cand joaca el la FCSB."Consider ca este cel mai important meci din acest an. Jucam pentru un trofeu, nu s-a mai castigat un trofeu de multi ani aici si trebuie sa castigam acest meci pentru a le face o bucurie fanilor si a sterge cu buretele putin din rezultatele slabe din acest an. Ar fi primul meu trofeu din cariera la seniori, consider ca putem ca putem sa ne calificam in Europa League anul acesta. Cupa ar salva acest sezon dezamagitor, mai ales in play-off este cel mai slab sezon de cand sunt eu aici si ar fi foarte importanta cupa pentru ca ne-ar da incredere pentru sezonul viitor. (n.r - daca FCSB va juca relaxata cu CFR Cluj in cazul castigarii Cupei Romaniei, conform acuzatiilor CSU Craiova) Sa o castigam si o sa le raspundem. Nu exista asa ceva, noi vom juca la fel cum am jucat si cu ei, vrem sa prindem podiumul. (n.r. - despre contestatia dinamovistilor dupa turul semifinalei Cupei Romaniei) Fiecare face cum considera, dar calificarea s-a jucat pe teren, nu cred ca merita ei sa joace aceasta finala. Plus ca Sepsi i-a batut de curand", a afirmat el.Finala Cupei Romaniei, Sepsi Sfantu Gheorghe - FCSB, va avea loc, miercuri, de la ora 20.00, la Ploiesti.