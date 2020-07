Anton Petrea, noul antrenor principal al FCSB

Noul tehnician al FCSB va fi ajutat de preparatorul fizic Thomas Neubert, alaturi de care a mai lucrat, in doua randuri (2012-2014 si in 2016) pentru echipa bucuresteana.De asemenea, din staff-ul acestuia vor face parte, in continuare, Ovidiu Petre (analist), Horea Codorean (preparator fizic) si Marius Popa (antrenor cu portarii).In perioadele in care a activat la clubul nostru, din postura de antrenor secund, Anton Petrea a contribuit la castigarea a doua titluri (2013 si 2014), a Supercupei Romaniei (2013) si a Cupei Ligii (2016), precum si la performante in UEFA Europa League si UEFA Champions League.