Antrenor de rasunet angajat de echipa de handbal feminin Rapid. E selectionerul unei nationale de top din Europa

"Incepand de astazi, echipa noastra va fi condusa de antrenorul nationalei Spaniei, Carlos Viver, secondat de David Ginesta Montes, primul antrenament urmand a avea loc in aceasta seara, la ora 18.00. Multumim Carmen Amariei pentru activitatea depusa la Rapid", se arata in comunicatul citat, conform news.ro.Dupa cinci etape, echipa Rapid este pe locul 15, penultimul, in clasamentul Ligii Florilor, cu doua puncte, din doua rezultate de egalitate. Lider este CSM Bucuresti , cu maximum de puncte.