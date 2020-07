Antrenorul echipei Manchester City spune ca Real Madrid este capabila sa intoarca rezultatul in Liga Campionilor

In tur, City s-a impus cu 2-1, pe Santiago Bernabeu "Avem un rezultat bun scos in tur. Daca vom incerca insa sa tinem de scorul de la care plecam vom avea probleme serioase. Nu ar trebui sa ne gandim prea mult la acest avantaj chiar daca el exista. Real Madrid este capabila sa intoarca rezultatul, asa cum ar fi capabila si FC Barcelona sau Bayern Munchen . Trebuie sa ajungem cu bine la finalul meciului", a spus Guardiola, intr-o conferinta de presa, conform EFE.El a avut cuvinte de lauda fata de omologul sau de pe banca tehnica a madrilenilor, Zinedine Zidane "A fost un foarte bun jucator, mi-as fi dorit sa-i fiu coechipier. (...) Ma bucur ca are succes si ca antrenor. Daca a facut ceea ce a facut, castigand trei trofee la rand in Liga Campionilor, obtinand de doua ori trofeul in La Liga intr-o perioada in care FC Barcelona domina fotbalul, toate acestea arata abilitatile sale", a punctat Guardiola.Dupa ce s-a clasat pe locul 2 in Premier League, echipa lui Pep Guardiola are ca obiectiv Liga Campionilor, unde englezii sunt la un pas de sferturi, dupa ce au invins in meci tur pe Real Madrid cu 2-1, pe Santiago Bernabeu. Mansa retur va avea loc in Anglia, pe 7 august.