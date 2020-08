Antrenorul FCSB Anton Petrea: "E prematur sa spunem cine e favorit la titlu, noi tratam fiecare meci la victorie"

"Suntem la startul unui nou sezon al Ligii I, un sezon in care ne dorim sa realizam mai mult decat in precedentul. Intalnim maine Astra, o echipa buna a campionatului cu o prezenta constanta in play-off, cu aspiratii la locurile fruntase. Noi suntem pregatiti pentru ca intalnim un adversar bun si mergem sa castigam cele trei puncte. E prematur sa spunem cine e si cine nu e favorit la titlu. Cert e ca noi vom trata fiecare meci cu seriozitate si la victorie. Vom vedea ce jucatori vor mai putea aparea pe parcurs. La orice echipa e nevoie de jucatori cat mai multi, mai ales cu protocolul medical", a spus Petrea."Faptul ca avem aceste cazuri de COVID-19 ne-a tinut un pic pe loc, dar nu suntem singura echipa cu problemele astea, asa ca trebuie sa ne adaptam din mers. Am avut o perioada scurta de pregatire care s-a mai diminuat si dupa aparitia acelor cazuri de coronavirus, insa cred eu ca am reusit sa ne atingem obiectivele de pregatire in conditiile date. Referitor la noul protocol medical, consider ca meciurile ar trebui disputate pe teren si nu e OK sa se decida o castigatoare la masa verde. Cred ca e bine sa se urmeze protocolul UEFA si sa se dea ocazia fiecarei echipe sa joace pe teren", a adaugat el.Fost secund al antrenorului Laurentiu Reghecampf , Petrea a mentionat ca nu se pune problema in momentul de fata ca acesta sa revina la FCSB."Cu Laurentiu Reghecampf am tinut legatura, e normal, am lucrat atata timp impreuna. Din ce stiu, referitor la contractul lui, mai are un an acolo si nu se pune problema in momentul de fata sa vina. Nu am vorbit nimic despre o eventuala revenire a lui aici. Nu stiu insa ce va fi in viitor", a precizat Anton Petrea.Echipa de fotbal FCSB intalneste, sambata, de la ora 21:00, in deplasare, formatia Astra Giurgiu , intr-o partida contand pentru prima etapa a editiei 2020-2021 a Ligii I.