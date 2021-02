Stadionul "Arcul de Triumf" a intrat oficial in proprietatea MTS. Ministrul Novak a evitat sa semneze actele la arena. Care e motivul

Evenimentul de preluare s-a desfasurat intr-o conferinta de presa la sediul MTS , desi initial fusese programat la 28 ianuarie la Stadionul Arcul de Triumf. Amanarea si mutarea evenimentului au venit pe fondul acuzelor lansate de Federatia Romana de Rugby , care solicita MTS cedarea Stadionului Arcul de Triumf in folosinta gratuita pentru 49 de ani, asa cum prevad documentele semnate inainte de predarea fostului stadion pentru modernizare.Ministrul Eduard Novak a declarat, marti, in conferinta de presa, ca preluarea de catre MTS a Stadionului Arcul de Triumf este o "bucurie"."Am semnat protocolul cu Ministerul Dezvoltarii (n.r. - Ministerul Dezvoltarii realizeaza investitiile in infrastructura prin Compania Nationala de Investitii), iar de azi incolo Stadionul Arcul de Triumf este in posesia noastra. Pentru noi, ca organizatie, azi este o sarbatoare. Am vizitat Stadionul Arcul de Triumf si pot sa spun ca te simti acolo ca in vestul Europei. Consider ca ar trebui sa fie o bucurie pentru toata lumea, pentru ca este un colos, un stadion foarte frumos", a spus ministrul."Din pacate suntem acuzati si pusi la zid de fanii rugby -ului care au fost indusi in eroare. Ei nu cunosc realitatea si situatia juridica a stadionului si considera ca MTS va nationaliza si va defrisa rugby-ul romanesc. Aceasta investitie de 40 de milioane de euro a statului roman nu se justifica sa fie data in administrarea Federatiei Romane de Rugby. Va asigur ca acest stadion va fi super bine administrat de Ministerul Tineretului si Sportului", a adaugat Eduard Novak.La 28 ianuarie, Federatia Romana de Rugby a acuzat Ministerul Tineretului si Sportului, intr-un comunicat de presa, ca incearca sa "nationalizeze" Stadionul Arcul de Triumf, dupa ce acesta a fost construit de Compania Nationala de Investitii.Citeste si: