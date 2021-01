Continua scandalul cu stadionul "Arcul de Triumf". Precizari facute de Ministerul Sportului. Federatia de Rugby se simte nedreptatita

"Ministerul Tineretului si Sportului recunoaste traditia rugby -ului in acest spatiu. Aici au avut loc primele meciuri de rugby din Romania si nimeni nu poate sterge aceasta realitate istorica. Nimeni nu-si doreste sa minimizeze importanta sau valoarea acestei traditii sau a acestui sport.Stadionul "Arcul de Triumf" a fost inclus, alaturi de alte doua obiective, in angajamentul asumat de Romania in contextul EURO 2020, ceea ce a presupus o investitie uriasa, un efort public semnificativ. De la 2 milioane de euro, cat valora stadionul la momentul includerii in programul de reabilitare, a ajuns sa valoreze peste 30 de milioane, cat a insumat valoarea lucrarilor finantate de CNI si MTS Fata de stadionul preluat initial spre reabilitare, avem acum un centru sportiv de excelenta, care include terenuri de antrenament, sala de conferinte, spatii pentru oficiali, sali pentru presa, centru de medicina sportiva, post de control anti-doping, puncte de prim-ajutor pentru spectatori, sali VIP, restaurant, muzeu, un mic hotel pentru sportivi, 151 de locuri de parcare subterana, spatii tehnice, adapost de protectie civila etc.Conform Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de specialitate care coordoneaza activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului. In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale, Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza si sustine activitati sportive si evenimente in vederea promovarii programelor de sport.Astfel, Ministerul Tineretului si Sportului are obligatia de a se asigura ca bunurile aflate in administrarea sa vor fi utilizate in asa fel incat acestea sa corespunda obiectivelor care au stat la baza fundamentarii investitiilor in infrastructura, finantate de la bugetul de stat.Pe cale de consecinta, Ministerul Tineretului si Sportului este primul interesat in gasirea (identificarea) acelor programe care sa conduca la cresterea calitatii vietii cetatenilor prin oferirea de alternative pentru practicarea sportului, petrecerea timpului liber si prin atragerea tururor factorilor interesati in aceste demersuri.Ministerul Tineretului si Sportului, ca administrator de drept al Stadionului "Arcul de Triumf", obiectiv de interes national, doreste sa apere istoria rugby-ului si sa-i asigure pe mai departe conditiile necesare pregatirii si activitatii competitionale. Aici se vor putea desfasura in continuare meciurile si antrenamentele sportivilor rugbisti, dar in baza unui calendar care va include si solicitarile venite din partea altor sporturi. Competitia sportiva presupune fairplay, iar Ministerul Tineretului si Sportului doreste sa dea si altor sporturi sansa de a-si desfasura activitatea pe Stadionul "Arcul de Triumf"", este comunicatul MTS. Joi, Federatia Romana de Rugby (FRR) a notat, intr-un comunicat, ca MTS vrea sa nationalizeze Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf , precizand ca va lupta pentru ca acest lucru sa nu se intample.Receptia Stadionului Arcul de Triumf a avut loc la 4 decembrie, acesta fiind realizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii.Citeste si: Vine revansa? Simona Halep si-a aflat adversarele in turneul de la Melbourne. Cu cine se poate intalni in faza sferturilor