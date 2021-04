"Avea motoras la bicicleta!" Este Lance Armstrong cel mai mare trisor din istoria sportului?

Jean-Pierre Verdy, fostul sef al Antidopingului francez, sustine ca Armstrong mai avea o metoda prin care isi depasea rivalii pe sosea. Un motoras de 800 de grame cu o putere de 500 W."Inca mai am in minte imaginile cu el pe munti, cand ii lasa pe toti in spate. Era imposibil sa faci asta, chiar daca luai EPO. Lance Armstrong este cel mai mare trisor", a spus acesta.Afirmatiile lui sunt intarite de jurnalistul Antoine Vayer. Acesta a postat pe Twitter o serie de imagini cand Lance apasa ceva in spatele scaunului. Se pare ca asa s-ar fi declansat motorasul, care ar fi putut fi ascuns chiar si intr-un bidon de apa.In iulie 2012, Agentia Antidoping a Statelor Unite (USADA) l-a acuzat pe Armstrong de dopaj in urma marturiilor fostilor coechipieri ai lui Armstrong si a probelor de sange din ultimele etape ale carierei lui Armstrong.Trei luni mai tarziu, USADA a confirmat ca Armstrong va fi interzis de toate sporturile care urmeaza codul Agentiei Mondiale Antidoping, precum si de a-i sterge toate victoriile din august 1998 pana in prezent.Intr-un interviu cu Oprah Winfrey la inceputul anului 2013, Armstrong a recunoscut ca a consumat medicamente care imbunatatesc performanta pe tot parcursul celor sapte victorii din Turul Frantei.