Badr Hari, arogant dupa lupta pierduta cu Benny Adegbuyi. "Se preconizeaza ca l-am scos la pensie". Va exista o revansa?

"Am vorbit foarte putin cu el dupa meci. Ati vazut cat era de suparat, stiti stilul lui, putin arogant, dar nu mai conteaza", a afirmat Benny Adegbuyi la sosirea in tara."Se preconizeaza ca l-am scos la pensie, dar eu sper sa continue. E inca puternic, te poate dobori in orice moment. Eu intotdeauna acord adversarului o revansa, vedem ce ne ofera 2021", a mai afirmat romanul.