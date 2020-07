Baschet: Jucatorii au ingenuncheat impotriva rasismului, la reluarea sezonului in NBA

Asa cum si-au luat anterior angajamentul, baschetbalistii care evolueaza in liga profesionista nord-americana au decis sa profite de revenirea pe parchet, in interiorul "bulei" de la Disney World (Florida), pentru a-si afisa sustinerea fata de miscarea ''Black Lives Matter'', aparuta dupa moartea afro-americanului George Floyd, asfixiat in timpul retinerii sale de catre politie, pe 25 mai la Minneapolis.In ultimele zile, jucatorii celor 22 de echipe calificate pentru aceasta reluare asteptata a campionatului, intrerupt mai mult de patru luni din cauza pandemiei de coronavirus, au cazut de acord sa actioneze la unison, astfel ca gestul ingenuncherii a fost repetat si la derby-ul metropolei Los Angeles, dintre Lakers si Clippers (scor 103-101), disputat in cursul aceleiasi seri de joi.Pe parchetul HP Field House, una dintre cele trei sali ale imensului complex ESPN World Wide of Sports, unde meciurile vor avea loc in spatele portilor inchise pana la jumatatea lunii octombrie, principali actori ai meciului Jazz - Pelicans s-au adunat la marginea terenului, imbracati toti cu tricouri identice de culoare neagra, pe care era scris "Black Lives Matter", cuvinte imprimate, de asemenea, pe parchet, deasupra logo-ului NBA.Dupa ce au ingenuncheat, jucatorii au inceput partida, iar fiecare dintre ei si-a inlocuit, cu acordul ligii, numele de pe tricoul de joc cu un mesaj antirasist. Tanarul star al gruparii din New Orleans, Zion Richardson, a ales cuvantul "Peace", in timp ce jucatorul Mike Conley de la Utah Jazz a optat pentru "'I'm a Man", iar francezul Rudy Gobert, primul jucator din NBA testat pozitiv la coronavirus, in luna martie, autorul primului cos al meciului, si-a imprimat pe tricou cuvantul "Equality".In ultimele doua luni, Statele Unite au fost scena a numeroase proteste impotriva nedreptatii rasiale si a brutalitatii politiei, in urma mortii lui George Floyd.De atunci, punerea unui genunchi in pamant a devenit un simbol al protestului, adoptat de manifestanti, printre care multi sportivi profesionisti.Acest gest a fost facut pentru prima data de jucatorul de fotbal american Colin Kaepernick, in 2016, care si-a atras din acest motiv insultele presedintelui Donald Trump si a fost plasat pe "lista neagra" a NFL, nemaifiind angajat de nicio alta echipa dupa despartirea de fosta sa formatie, San Francisco 49ers, in urma cu patru ani.