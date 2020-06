Baschet: Jucatorii din NBA vor fi testati pentru coronavirus la fiecare doua zile

Ziare.

Liga a trimis sambata un comunicat tuturor francizelor, informandu-le ca jucatorii si personalul esential al echipelor vor fi supusi atat unui test pentru detectarea Covid-19, cat unui test de anticorpi.NBA intentioneaza sa reia sezonul pe 30 iulie, cu 22 de echipe care se vor lupta pentru un loc in play-off, la Disney World, in apropiere de Orlando (Florida).Sezonul din baschetul profesionist nord-american a fost intrerupt pe 11 martie, din cauza pandemiei de coronavirus. Dupa 23 iunie, jucatorii si personalul echipelor vor fi testati din doua in doua zile pana la plecarea in Florida. Cantonamentele de pregatire vor debuta pe 9 iulie.NBA va furniza, de asemenea, teste gratuite publicului din cele 21 de orase ale caror echipe vor participa la reluarea sezonului, conform raportului, care nu ofera detalii referitoare la protocolul de testare care va fi aplicat la Disney World, dupa reluarea sezonului.