Alearga cu "Batman" pe circuit: cea mai "nebuna" masina de curse. Cine este romanul care o detine

Pasiunea pentru masini a lui Octavian Dragan, initiatorul proiectului ROTAC in Romania, inceput intr-o vacanta petrecuta cu parintii in strainatate."Mergeam cu masina tatalui meu in Grecia, i s-a stricat ceva, o piulita pe care i-am reparat-o eu cu trusa de la bicicleta. Pana atunci, habar nu aveam ca imi plac masinile", a marturisit Octavian Dragan, fondatorul ROTAC in Romania.In 2009 a participat pentru prima data la o cursa, la Hungaroring. Dupa cursa din Ungaria si-a dat seama ca are nevoie de propria lui masina preparata pentru concursuri. "Mi-am luat o Honda S2000, cea pe care si acum inca o mai prepar", a pecizat pilotul.In garajul sau, Octavian are cinci bolizi ai celui mai mare producator de masini de curse din lume, fabricate in Anglia, trei dintre ele in valoare de 50.000 de lire sterline, fiecare.Masinile de curse asteapta sa fie pregatite pentru primele competitii din acest sezon: cursa de Time Attack si cea de sprint, din prima etapa a Roumanian Radical Cup. Piesa de rezistenta este insa o masina in valoare de 150.000 de lire sterline. "Acesta este Batman, seamana cu masina lui Batman. E o masina care in principiu ar putea fi omologata si pentru mersul pe strada", a dezvaluit Dragan.RoTac a aparut din dorinta lui Octavian de a participa la o cursa care sa fie exact asa cum isi doreste. Din acel moment, Octavian a lasat pilotajul si a devenit organizatorul tuturor competitiilor de Time Attack din Romania. Avantajul celor care participa la aceste curse este acela ca oricine isi doreste poate veni sa concureze."Anul trecut la o cursa am avut o masina de Glovo, o Kia care merge pe strada. Si am avut si masini ultrarapide, am avut Ferrari si tot felul de masini", a completat Dragan.Din 2021, RoTac face parte din Federatia Romana de Automobilism Sportiv. Astfel RoTac va prelua Campionatul National de Time Attack, iar noua competitie se va numi Campionatul National de Time Attack RoTac, etapele urmand sa se desfasoare pe cele mai importante circuite din tara."Ne bucuram ca facem parte din FRAS, suntem apropiati de cateva sezoane, speram cu putem duce Time Attack la un nivel superior. Am avut 9 clase, acum avem 12: sase pentru masini de strada si sase pentru masini de curse", a mai spus Dragan.In acest sezon, participantii vor concura in sase etape, cinci in tara si una in strainatate: Motorpark Romania, Transilvania Motor Ring, Motorpark Romania, Hungaroring, Transilvania Motor Ring si Motorpark Romania.Fondata in 2015, seria ROTAC a adus la start 247 de concurenti, amatori si profesionisti. Cu scopul comun de a-si dezvolta de fiecare data performantele personale, acestia sunt distribuiti in clase de concurs in functie de performantele reale automobilelor inscrise, pe baza raportului greutate-putere. La o cursa de ROTAC participa 60 de concurenti."Incercam sa le asiguram tuturor un loc pe circuit. Nu avem mai mult de 15 masini pe circuit. Intr-o sesiune, fiecare trebuie sa aiba locul lui si sa scoata timpul cel mai bun", a subliniat Dragan.Octavian Dragan are si o dorinta in privinta ROTAC: "Sa ajungem la un nivel geografic mai sus. Clasele Pro de la ROTAC au inceput sa fie pe regulamentele competitiilor celor mai mari de Time Attack din Europa, astfel incat concurentii care dezvolta proiecte de Time Attack in Romania sa poata merge exact cu aceleasi masini in clase similare in Anglia, Italia, Suedia, Germania, tarile cu cele mai puternice campionate de Time Attack din Europa".Pretul unui model Radical SR 1 fara TVA este de 50.000 de lire sterline. Bolidul poate fi insa inchiriat intr-o cursa ROTAC, unde ruleaza pentru o ora si 30 de minute, cu 1000 de euro, in cazul in care se plateste tot sezonul in avans. Octavian Dragan explica si cum sunt monitorizati concurentii in cursele de Time Attack.O cursa la ROTAC dureaza o ora si jumatate. "Time Attack, ROTAC inseamna cel mai bun timp pe tura de circuit, chit ca esti cu alte masini in acelasi timp in sesiune, nu concurezi direct impotriva nimanui. Timpul tau de la sfarsitul zilei concureaza cu cel mai bun timp al celorlalti concurenti", a incheiat Octavian Dragan.