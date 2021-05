Lovitura neasteptata primita de Belarus: drapelul tarii a fost inlocuit. Scandal urias in lumea sportului

Cu o zi inainte, Belarus a ordonat expulzarea ambasadorului leton si a intregului personal al ambasadei de la Minsk, acuzand Riga de schimbarea acestor steaguri, decizie la care Letonia a raspuns cu o masura identica.Intr-un comunicat, IIHF si-a exprimat dezacordul fata de "masurile luate cu o zi inainte de catre primarul din Riga si de ministrul leton de externe de a folosi drapelul unei tari care participa la Campionatul Mondial de hochei pe gheata din 2021 ca mesaj politic".Potrivit federatiei internationale, "actiunile guvernului din Belarus sunt diferite de cele ale jucatorilor care concureaza sub drapelul din Belarus la acest turneu".In cazul unui raspuns negativ din partea primariei, IIHF i-a cerut primarului din Riga sa "retraga urgent" drapelul IIHF, precum si pe cel al Campionatului Mondial, reamintind ca este vorba despre "o organizatie sportiva apolitica"."Am facut alegerile mele si vom proceda la retragerea drapelelor IIHF", a raspuns primarul Martins Stakis pe Facebook . "Nu putem uita ca la doar cateva sute de kilometri distanta un avion al UE este deturnat, oameni sunt torturati si ucisi", a spus Stakis.Primarul a acuzat regimul din Belarus ca "a comis crime si s-a comportat ca un bandit la nivel national si international". Stakis a asigurat ca drapelele Belarusului sunt inca "prezente", dar ca acestea sunt "steagurile alb-rosu-alb ale Belarusului liber", in locul celor rosii-verzi, pe care le considera "steagurile Lukasenko".Campionatul Mondial de hochei pe gheata, care a inceput, vineri, la Riga, ultimul eveniment important pentru acest sport inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, din 2022, urma sa fie gazduit initial in comun de Riga si Minsk.Turneul are loc in cele din urma doar in Letonia, in urma represiunii in forta a regimului autoritar al lui Alexander Lukasenko asupra protestelor in masa dupa controversata sa realegere din august 2020.