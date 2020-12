Benny Adegbuyi e descatusat: "I-am rupt nasul, am vrut sa-i rup si mainile si picioarele"

"E prima data cand fac o conferinta special pentru mine, dar merita. Ma simt bine, abia am ajuns acasa. Sunt putin obosit. Daca am atipit o ora, doua, e bine. Ma dor picioarele de nu mai pot, am stat cu ele in sus. M-am simtit superb la sosirea in tara, de parca as fi castigat Cupa Mondiala. Mi-am dat seama ca astea sunt cele mai importante momente in viata", a inceput clujeanul."Povestea meciului e una interesanta. Totul a fost planuit din ianuarie, am avut o discutie cu echipa mea, cu fondatorul Glory, le-am spus ca sunt in top de 4-5 ani si ca merit un meci mare, pentru o centura . Ei au considerat ca merit un meci de centura, ori un meci cu Badr Hari. Intr-un final, s-a acceptat meciul cu Badr, si el a fost de acord", si-a amintit Adegbuyi."Ati vazut declaratiile lui Badr. Nu stiu daca m-a subestimat sau a incercat sa vanda meciul. Am inceput lupta foarte increzator in mine, stiam de ce sunt capabil. El a inceput meciul puternic, agresiv. Eu zic ca am castigat si prima repriza. Din cate stiu, doi arbitri au vazut diferit, dar eu consider ca am castigat-o si pe prima. Intrand in meci, am vazut ca nu mai e dracul chiar atat de roz. Insa Badr m-a lovit undeva in tampla, am fost ametit. Atunci, m-am motivat mai tare. Nu-mi venea sa cred ca dupa atata sacrificiu as putea sa pierd asa meciul. Am supravietuit celor 40 de secunde", a completat Benny."L-am prins intr-o contra, i-am rupt nasul, am vrut sa-i rup si mainile si picioarele, dar a oprit arbitrul lupta. Atunci cand l-am vazut jos, stiam ca a simtit cat de puternic sunt, ca-l dor toate. Ma dureau pe mine picioarele, imi imaginam cat l-au durut pe el genunchii si mainile. Am adus una dintre cele mai mari victorii pentru mine si pentru kickboxingul romanesc", a subliniat luptatorul nostru."Probabil urmeaza un meci puternic, de centura, unul cu Verhoeven, care m-a felicitat pentru victoria cu Hari. E posibila si o revansa cu Badr, dar sa vedem ce va spune si el", a incheiat Benny Adegbuyi.Citeste si: Benny Adegbuyi e descatusat: "I-am rupt nasul, am vrut sa-i rup si mainile si picioarele"