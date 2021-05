Cine e singura sportiva din Romania calificata in trei probe la Jocurile Olimpice. Candideaza si la titlul de Miss

Federatia Internationala de Tenis de Masa a confirmat joi, prezenta perechii de dublu mixt la Tokyo, dublul mixt din Romania fiind unul dintre cele 16 dubluri din lume care va participa in aceasta proba olimpica. Astfel, FRTM are sportivi prezenti in patru probe olimpice, din cinci posibile.*Bernadette Szocs si Eliza Samara vor juca in proba de simplu feminin.*Ovidiu Ionescu, in proba de simplu masculin, in urma calificarii obtinute la turneul preolimpic european.*Echipa nationala feminina, formata din Eliza Samara, Bernadette Szocs, Daniela Dodean Monteiro, Irina Ciobanu, Adina Diaconu, calificata in urma turneului preolimpic european.*Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu, la dublu mixt.Presedintele FRTM, Cristinel Romanescu, a oferit o prima reactie, dupa ce delegatia olimpica s-a marit cu perechea de dublu mixt:"Prima parte a promisiunii olimpice am indeplinit-o. Tenisul de masa a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo echipa feminina formata din Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Daniela Dodean Monteiro si Irina Ciobanu, antrenor Viorel Filimon, doua sportive din doua posibile in proba de simplu, Eliza si Bernadette, dublul mixt Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu si Ovidiu Ionescu la simplu masculin, antrenor Andrei Filimon.Sunt mandru ca performanta este cuvantul de ordine in FRTM si ma plec in fata sportivilor si antrenorilor care sunt cei mai buni ambasadori ai Romaniei, intr-o lume a sportului fara granite, in care spiritul olimpic te-ndeamna sa fii cel mai bun! Ne asteapta o mare provocare, o medalie olimpica la Tokyo este visul nostru declarat, strangem toti randurile si vom fi o echipa pana la capat!".Amanate un an din cauza pandemiei de coronavirus, Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea loc in perioada 23 iulie - 8 august.