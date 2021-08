Bilbao - Barcelona, Arsenal - Chelsea și AS Roma – Fiorentina se joacă în week-end

Athletic Bilbao - FC Barcelona: meci dificil pentru catalani

Va reuși Chelsea să se impună pe terenul lui Arsenal?

Debutul lui Jose Mourinho la AS Roma

Pasionații de fotbal pot urmări multe partide interesante sâmbătă și duminică, meciuri precum Bilbao - Barcelona, Arsenal - Chelsea și AS Roma – Fiorentina, în Spania, Anglia și respectiv Italia. Astfel de întâlniri atrag un interes imens, disputându-se cu numărul maxim de spectatori admiși în tribune. Și mai mulți pasionați de fotbal, inclusiv din România, vor urmări însă partidele la TV și online.Ca de fiecare dată, Unibet a pregătit o ofertă excelentă de pariere pe fotbalul european și transmite în direct partide din Serie A, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 și multe alte evenimente. În acest articol am inclus și 3 ponturi pariuri fotbal excelent cotate pe www.unibet.ro.Sâmbătă seară, de la ora 23:00, FC Barcelona se deplasează pentru meciul cu Athletic Bilbao, o întâlnire de la care putem aștepta multe goluri. În 3 din ultimele 4 meciuri directe s-a înscris de cel puțin 3 ori, consemnându-se goluri marcate de ambele formații.În fața suporterilor echipei gazdă, catalanii pot avea o misiune destul de dificilă, căci Bilbao se mobilizează destul de bine în meciurile cu FC Barcelona, chiar dacă în prezent nu se află într-o formă prea bună.Barcelona are nevoie de strălucire pentru a demonstra că poate rămâne o echipă foarte ofensivă în ciuda faptului că l-a pierdut recent pe starul Leo Messi Un pariu cu șanse bune de reușită ar putea fi astfel cel pe goluri la ambele porți și cel puțin 3 reușite în total – cotă 2.02 rezultată în secțiunea Pariuri Combo la Unibet din această combinație de pronosticuri.Chelsea Londra este echipa momentului în fotbalul european, după ce s-a impus în finala UEFA Champions League și, recent, a câștigat Supercupa Europei în fața lui Villareal.Aparent, nu ar trebui să fie greu ca o astfel de formație să învingă pe Arsenal Londra, care vine după un eșec în deplasarea de la Brentford. Duminică de la ora 18:30 avem însă un meci intens între două rivale din Londra, două formații care oferă mereu spectacol în confruntările directe.Este de așteptat ca Arsenal să se mobilizeze exemplar din nou, așa cum a făcut-o în ultima perioadă în partidele cu Chelsea. Arsenal are 3 victorii în 4 meciuri oficiale cu rivala sa, iar a patra partidă s-a terminat la egalitate. Așadar, fără victorie pentru Chelsea!Un pariu 1x pare riscant în fața campioanei Europei, însă Premier League oferă adesea astfel de surprize. Unibet propune o cotă foarte bună pentru un astfel de verdict.Duminică, de la ora 21:45, Jose Mourinho va debuta pe banca lui AS Roma în Serie A, în meciul contra Fiorentinei. Este un moment important pentru Roma (care își dorește să conteze în acest sezon în lupta pentru trofee), dar și pentru Mourinho, care vine după o experiență dezamăgitoare la Tottenham. La formația britanică, portughezul a avut cel mai mic procentaj al punctelor câștigate în fiecare meci din întreaga carieră (1.77/meci), fiind astfel demis.Roma are de partea sa inclusiv istoricul recent – 4 succese la rând contra celor de la Fiorentina. În acest context, merită luată în calcul cota 2.17 oferită de Unibet în secțiunea pariuri Combo pentru victoria Romei + cel mult patru goluri marcate.