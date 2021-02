FOTO Una dintre cele mai frumoase atlete din istorie si-a anuntat retragerea din activitate. E dubla campioana mondiala

"De la Rio, am incercat sa trec peste accidentari, au fost patru ani de speranta ca ma voi provoca din nou in concurs. Respir sport de cand m-am nascut, saritura in inaltime este o parte din mine, si va fi mereu astfel. Astfel, decizia de a-mi incheia cariera vine natural", a precizat Vlasic intr-un comunicat"Sunt mandra de cariera mea. Desi atletismul este un sport individual, am simtit mereu ca fac parte dintr-o echipa, pentru ca nu am sarit doar pentru mine. Sa fac turul victoriei cu drapelul Croatiei a fost mereu cea mai mare onoare pentru mine. Cu liniste in inima, recunostinta si aplauze, trec la urmatoarea pagina a vietii mele", a completat croata. Blanka Vlasic a castigat titlul mondial la saritura in inaltime in 2007 si in 2009. Ea a obtinut medalia de aur si la CM in sala din 2008 si 2010. La Campionatele Europene, ea a castigat titlul continental in 2010. Croata are in palmares si un argint olimpic, obtinut in 2008 la Beijing, si un bronz olimpic (Rio 2016).De asemenea, de-a lungul ultimilor ani, Blanka Vlasic a fost considerata la unison una dintre cele mai frumoase si mai stilate sportive din lume.Citeste si: