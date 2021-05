Principalul favorit in Raliul Harghitei e la un pas de o mare performanta

Clujeanul ii poate depasi in topul all time pe legendarii Titi Aur si Ludovic Balint daca se va impune in runda care programeaza 12 probe speciale.In ultimii patru ani, veteranul Campionatului National de Raliuri Betano a urcat de fiecare data pe podium, iar in 2017 chiar s-a impus, fiind singurul care a intrerupt hegemonia lui Simone Tempestini, colegul sau de la Napoca Rally Academy.De altfel, pentru acest weekend, Marisca a facut o miscare strategica interesanta, urmand sa il aiba copilot pe Sergiu Itu, care in mod normal sta in dreapta lui Tempestini atat la etapele interne, cat si in cele internationale."Simone nu va fi prezent, asa ca am ales aceasta varianta, Sergiu in locul tatalui sau Sebastian, care va fi acum alaturi de tanarul Victor Supuran. Mergem ca intotdeauna sa obtinem cat mai multe puncte pentru echipa. Sunt convins ca Bogdan si Sergiu vor face o echipa foarte buna", a spus Marco Tempestini, managerul NRA despre alegerea facuta de Marisca."Merg sa aduc cat mai multe puncte pentru echipa. Este unul dintre raliurile mele favorite, dar totodata si unul dintre cele mai dificile din campionat, asa ca orice e posibil. Imi doresc ca impreuna cu Sergiu sa obtinem o clasare cat mai buna", a spus Marisca. Acesta va pilota noul Ford Fiesta Rally2, cu care a obtinut pozitia secunda runda trecuta la Brasov.In total, 84 de echipaje s-au inscris la a patra runda din acest sezon. Marisca este de altfel si recordmenul de podiumuri la Raliul Harghitei, cu 13 obtinute de-a lungul carierei. Duelul sau pentru prima pozitie din acest an este unul consacrat, contra unui alt nume mare, Dan Girtofan, care are la randul sau 12 clasari in Top 3 in Harghita. Un alt pretendent la prima pozitie va fi ungurul David Botka, fost campion ERC2 si castigator al rundei din Odorheiu Secuiesc in 2014.