Boicotul sportiv fata de violentele politiei din SUA se extinde. Campionatul MLS a fost oprit

Un singur meci s-a disputat miercuri, celelalte au fost amanate.Orlando City FC a jucat partida contra formatiei din Nashville deoarece erau prezenti fani in tribune.La Miami, intalnirea dintre Inter, echipa patronata de David Beckham si Atlanta parea ca va incepe, dupa ce jucatorii au intrat normal pe teren, insa apoi s-a decis ca meciul sa nu aiba loc.Ultimele patru dispute (Colorado - Dallas, Los Angeles FC - Salt Lake City, Portland - San Jose si Seattle - LA Galaxy) au fost amanate.Duminica, dupa o actiune disproportionata a politiei din Kenosha, Wisconsin, un barbat de culoare de 29 de ani, neinarmat, care intervenise pentru a opri o cearta intre doua femei, a fost impuscat de sapte ori in spate, si va ramane, probabil, paralizat pe viata.Interventia politiei a fost filmata, gloantele lovindu-l pe Jacob Blake in spate, in timp ce incerca sa se urce in masina lui, unde, potrivit avocatului acestuia, erau trei dintre cei sase copii ai sai, baieti cu varstele de trei, cinci si opt ani.Aceasta actiune a fortelor de ordine, care se adauga celei in urma careia un alt afro-american, George Floyd, a fost ucis, la 25 mai, la Minneapolis, de un politist alb care si-a tinut genunchiul pe gatul victimei aproape noua minute, a declansat un noul val de revolte si manifestatii in SUA.Miercuri, jucatorii echipei Milwaukee Bucks nu s-au prezentat la partida cu numarul 5 din disputa cu Orlando Magic, in semna de protest fata de ranirea grava a lui Jacob Blake.Inaintea meciului care i-ar fi putut califica in semifinalele Conferintei de Est, baschetbalistii de la Milwaukee Bucks au ramas la vestiare, in timp ce jucatorii de la Orlando Magic erau pe teren, la incalzire. Dupa un timp, si acestia din urma au revenit la vestiare.Boicotul jucatorilor de la Milwaukee Bucks urma sa fie repetat si de alte echipe, astfel ca NBA a decis sa amane toate partidele de miercuri, Milwaukee - Orlando, Houston - Oklahoma City si Los Angeles Lakers - Portland.La scurt timp dupa protestul din baschet fata de violentele politiei americane, jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka , locul 10 WTA si cap de serie numarul 4, a refuzat sa dispute partida cu belgianca Elise Mertens, locul 22 WTA si cap de serie numarul 14, din semifinalele Western&Southern Open, din acelasi motiv.In urma acestei decizii, turneul, atat cel masculin, cat si cel feminin, a fost suspendat, iar partidele au fost reprogramate pentru vineri.