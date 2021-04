Tragedie in box. Cine e tanarul de 19 ani decedat in urma unui meci la Campionatele Mondiale

Iordanianul Rashed s-a prabusit in a treia runda a luptei sale cu estonianul Anton Winogradow, din 16 aprilie, in cadrul categoriei 81 de kilograme."Cu profunda tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a lui Rashed Al-Swaisat din Iordania, care fusese internat la spital la 16 aprilie, in urma luptei sale din AIBA YWCHs. Gandurile noastre sunt alaturi de familia, prietenii si colegii sai, carora le prezentam sincere condoleante", a aratat AIBA, intr-un comunicat."Comitetul Olimpic Iordanian isi exprima profunda tristete si durere dupa moartea componentului echipei nationale de box , Rashed Al-Swaisat, care s-a stins din viata ieri seara", a precizat JOC.