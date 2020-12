Boxerul britanic Anthony Joshua si-a pastrat titlurile mondiale la categoria grea. Urmeaza marele meci pentru reunificarea centurilor?

Joshua a deschis astfel calea catre un meci pentru reunificarea titlurilor cu compatriotul sau Tyson Fury, campionul WBC , informeaza AFP."Ceea ce conteaza nu este adversarul. Ceea ce conteaza este mostenirea pe care o voi lasa si centurile. Daca Tyson Fury are centura care imi lipseste, atunci adversarul meu sa fie Tyson Fury", a declarat dupa meci Joshua, conform agerpres.ro.Intalnirea dintre Anthony Joshua si Fury, neinvins in 31 de meciuri, suscita un enorm interes in lumea boxului. Insa Fury va fi nevoit sa-si apere titlul inainte de a boxa cu Joshua.Relaxarea masurilor de lupta impotriva Covid-19 la inceputul lunii, la Londra, au permis organizatorilor sa lase sa intre 1.000 de suporteri in SSE Arena din Wembley, cu o capacitate de 12.500 locuri, care au creat o ambianta in jurul ringului.La meci a asistat si prietenul lui Joshua, fostul campion american Floyd Mayweather (43 ani), neinvins in 50 de meciuri.Joshua (31 ani) are un palmares de 24 de victorii, dintre care 22 inainte de limita si o singura infrangere, in timp ce Pulev, cu 28 de victorii, dintre care 14 prin KO, a suferit a doua infrangere din cariera sa.Citeste si: Zlatan Ibrahimovic a comentat si el scandalul Coltescu: "Nu exista cale de mijloc, suntem cu totii la fel"